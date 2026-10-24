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Franse stad Orléans komt met avondklok voor kinderen tot 15 jaar

Samenleving
door anp
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ORLÉANS (ANP/AFP/BELGA) - De burgemeester van de Franse stad Orléans heeft een avondklok aangekondigd voor kinderen onder de 15 jaar. Zij moeten de komende twee nachten verplicht thuis blijven. De maatregel valt samen met het congres van de radicaal-rechtse partij Rassemblement National (RN) en tegendemonstraties.
Franse media schrijven dat zowel zaterdag als zondag duizenden mensen worden verwacht op het congres in Orléans. De stad verwacht daarnaast ook duizenden betogers.
Burgemeester Serge Grouard wil met de avondklok, die van 21.00 tot 06.00 uur geldt, de openbare orde bewaken en het risico op escalatie tegengaan. "We vrezen niet voor de manifestatie zelf, maar eerder voor wat er gebeurt als de menigte zich verspreidt", aldus de burgemeester.
Hoge levenskosten
Een vijftigtal partijen, vakbonden en organisaties riep eerder op tot mobilisatie tegen het partijcongres en "tegen racisme, fascisme en imperialisme". Ook verschillende politici reizen dit weekend af naar Orléans, onder wie Olivier Faure, de leider van de socialistische partij PS.
Deze zaterdag vinden in Frankrijk ook grote demonstraties plaats tegen onder meer hoge levenskosten en bezuinigingen op openbare diensten. Een week geleden vonden dergelijke betogingen ook plaats. Die gingen gepaard met rellen, verwoestingen en plunderingen. De Franse autoriteiten hebben voor dit weekend extra veiligheidsmaatregelen getroffen.
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