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Duitse rechter legt Google beperkingen op bij tonen woningen

Samenleving
door anp
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FRANKFURT (ANP/DPA) - Luchtbeelden van woningen in Duitsland mogen niet op Google Earth en Google Maps worden getoond als de eigenaar bezwaar maakt. Dat heeft een Duitse rechtbank besloten nadat een man uit Frankfurt het Amerikaanse techbedrijf had aangeklaagd.
Het lukte de man eerder ook al om beelden van zijn huis te laten blurren op Google Street View en Apple Look Around. De rechter oordeelde nu dat ook het gebruik van luchtfoto's tegen de zin van de eigenaar onwettig was.
"Niemand zou hoeven te accepteren dat luchtfoto's van zijn bewoonde eigendom zonder zijn toestemming wereldwijd openbaar worden verspreid, althans wanneer op de foto's delen van het perceel te zien zijn die niet voor het publiek zichtbaar zijn", staat in een verklaring van de rechtbank.
Dat laatste was bij de man het geval. De rechter oordeelde ook dat mensen feitelijk worden bespied door de techgigant. Dat komt doordat burgers niet worden geïnformeerd als satellieten foto's gaan nemen van hun huizen.
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