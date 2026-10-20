Drieënveertig foto’s stonden er in de krant die de Britse psycholoog
Richard Wiseman aan zijn proefpersonen gaf. De geluksvogels onder hen
waren in een paar seconden klaar met tellen. De pechvogels deden er zo’n
twee minuten over.
Wiseman, verbonden aan de University of Hertfordshire, zocht tien
jaar lang naar wat geluksvogels anders doen. Via advertenties in kranten
en tijdschriften vond hij 400 mensen die zichzelf uitzonderlijk gelukkig
of ongelukkig vonden. Hij beschreef het onderzoek
in 2003 in het
tijdschrift Skeptical
Inquirer
; Vice haalde het deze week weer op.
Het antwoord stond op pagina
twee
Wiseman had op de tweede pagina een boodschap gezet van een halve
pagina, in letters van ruim vijf centimeter hoog: “Stop met tellen, er
staan 43 foto’s in deze krant.” De geluksvogels zagen hem. De pechvogels
telden door.
Halverwege de krant stond een tweede boodschap. Een melding bij de
onderzoeker leverde 250 dollar op, omgerekend zo’n €220 (koers van de
ECB op 1 juli 2026). Ook die boodschap zagen de pechvogels niet, omdat
ze druk bezig waren met tellen.
“Pechvogels missen toevallige kansen omdat ze te gefocust zijn op het zoeken naar iets anders.”
Dat gaat volgens Wiseman verder dan een krant. Pechvogels gaan naar
een feestje om hun ideale partner te vinden en missen zo de kans op
goede vrienden. Ze zoeken in de krant naar één soort vacature en zien
andere banen over het hoofd.
Spanning maakt je
blind voor het onverwachte
Uit persoonlijkheidstests bleek dat pechvogels “over het algemeen
veel gespannener en angstiger” zijn dan geluksvogels, schrijft Wiseman.
Angst maakt het moeilijker om iets onverwachts op te merken. Ken je dat
gevoel, lees dan ook hoe
je brein uit de piekermodus komt
.
Dat blijkt uit een proef die Wiseman beschrijft, waarin mensen een
bewegende stip midden op een computerscherm volgden. Aan de rand
flitsten soms grote stippen op. Zonder beloning zag bijna iedereen ze.
Kregen ze een flinke geldprijs voor goed opletten in het vooruitzicht,
dan miste meer dan een derde de grote stippen.
“Geluksvogels zijn ontspannener en opener, en zien daardoor wat er is
in plaats van alleen wat ze zoeken.”
Een maand oefenen gaf meer
geluk
Wiseman zette ook een ‘geluksschool’ op. De deelnemers deden een
maand lang oefeningen om te denken en te doen als een geluksvogel.
Daarna zei 80 procent van hen gelukkiger en tevredener te zijn en meer
geluk te hebben. Een controlegroep noemt Wiseman niet.
Een van zijn geluksvogels nam voor een belangrijke beslissing steeds
een andere route naar zijn werk. Een ander koos voor een feestje een
kleur en sprak alleen mensen aan die iets in die kleur droegen. Zo
praatte hij met andere mensen dan normaal.
Rijke ouders helpen ook
Niet iedereen begint gelijk. Lybi Ma van Psychology
Today
wijst op het Mattheuseffect: een voorsprong vroeg in het leven
groeit later vaak uit tot een grotere voorsprong. Ma vertelt ook over
haar vader, die tolk was voor de Amerikaanse generaal Claire Chennault
en tijdens de communistische revolutie in China achterbleef. Hij
verstopte zich drie dagen in een berg lamswol tot een piloot hem kwam
ophalen.
“Ik denk dat papa geluk had omdat hij geloofde dat hij het had, waardoor hij openstond om om zich heen te kijken en de mogelijkheden van het leven te zien.”
Dat past bij ander onderzoek: ouderen met een gevoel
van controle over hun leven
blijven gelukkiger.
Christian Busch, onderzoeker aan New York University, noemt kansen
die je zelf helpt maken “smart luck”. Het is geluk “waar we in zekere
zin voor moeten werken”, zei hij in een interview met Awesome at Your
Job. Bij je loopbaan speelt dat ook: 19 procent van de Nederlanders die
in 2025 van baan wisselden, vond die baan via het eigen netwerk, blijkt
uit onderzoek van Intelligence Group.
Geef het toeval deze week
een kans
- Neem een andere route naar je werk
of de supermarkt.
- Praat op een verjaardag met iemand
die je nog niet kent.
- Zeg ja tegen een uitnodiging die je
normaal afslaat.
- Kijk bij vacatures ook buiten je
eigen vakgebied.
Meer weten?