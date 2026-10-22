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Duizenden demonstreren in Polen voor abortusrechten

Samenleving
door anp
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WARSCHAU (ANP/AFP) - Duizenden mensen in verschillende steden in Polen zijn de straat op gegaan voor abortusrechten. Het is zes jaar geleden dat de regering van de conservatief-nationalistische partij PiS abortus zo goed als verboden maakte in Polen. Enkel in uitzonderlijke gevallen, zoals na een verkrachting of incest, is het nog toegestaan om een abortus te ondergaan.
Dinsdag stemde het parlement nog voor twee wetsvoorstellen die de strenge abortuswetten in het land zouden moeten versoepelen. Een wetsvoorstel zou het verbod op abortus bij ernstige misvormingen van de foetus moeten terugdraaien. Het andere wetsvoorstel zou het afbreken van een zwangerschap of het helpen hierbij moeten decriminaliseren. De wetsvoorstellen zullen waarschijnlijk worden tegengehouden door de conservatieve Poolse president Karol Nawrocki.
De Poolse premier Donald Tusk beloofde in zijn verkiezingscampagne in 2023 de abortuswetten te versoepelen. Maar onenigheid in de coalitie vertraagt het proces.
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