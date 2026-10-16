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Een aanhouding rond beladen AZ-wedstrijd tegen Hapoel Beër Sjeva

Samenleving
door anp
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ALKMAAR (ANP) - Er is donderdag een persoon aangehouden in Alkmaar bij de wedstrijd tussen AZ en de Israëlische ploeg Hapoel Beër Sjeva. Het gaat om een voetbalsupporter die voorafgaand aan de wedstrijd een politieagent zou hebben beledigd. Na onderzoek is die heengezonden, volgens een politiewoordvoerder vrijdag.
Volgens de gemeente Alkmaar is de wedstrijddag zonder grote incidenten verlopen. Burgemeester Anja Schouten had besloten geen Israëlische fans toe te laten bij de wedstrijd. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken had aangedrongen op het terugdraaien van dat besluit, dat werd genomen gezien de onlusten rond Ajax - Maccabi Tel Aviv in november 2024. Volgens Schouten waren er zorgen over de veiligheid van de uitsupporters.
Meerdere personen werden tijdens de wedstrijd uit het stadion verwijderd nadat zij een Palestijnse vlag hadden getoond. AZ won het duel met 2-1.
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