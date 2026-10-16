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Brewers verslaan sterrenteam Dodgers en staan in World Series

Sport
door anp
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LOS ANGELES (ANP) - De honkballers van de Milwaukee Brewers hebben regerend kampioen Los Angeles Dodgers uit de finale van de Major League Baseball gehouden. De Brewers wonnen in de halve finales van de play-offs (een best-of-seven) met 4-0 van de sterrenploeg uit LA.
De Brewers spelen de finale van de MLB, beter bekend als de World Series, tegen de winnaar van de best-of-seven tussen Tampa Bay Rays en Cleveland Guardians. De ploeg uit Milwaukee staat voor het eerst in 44 jaar weer in de World Series.
De vierde wedstrijd tussen de Brewers en de Dodgers eindigde in 6-4 voor de ploeg uit Milwaukee, die na de tweede inning nog met 4-0 achterstond. Dat was te danken aan een homerun van de Japanse sterspeler Shohei Ohtani, die ook twee ploeggenoten punten liet scoren.
De Brewers bekroonden een sterke comeback alsnog met de winst. "Zij hebben misschien een heleboel toekomstige 'Hall of Famers' in hun gelederen, maar wij hebben een groep echte strijders. En die strijders hebben deze week gewonnen", aldus coach Pat Murphy van de Brewers.
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