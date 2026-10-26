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Eerdmans: kabinet komt JA21 niet tegemoet over 'asieldwang'

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Het kabinet wil nog altijd niet uitsluiten dat gemeenten op grond van de spreidingswet verplicht worden om asielzoekers op te vangen, een eis die JA21 stelt aan steun voor het belastingplan voor volgend jaar. "Daar zijn we niet uitgekomen", zei partijleider Joost Eerdmans na afloop van een gesprek met premier Rob Jetten en CDA-asielminister Bart van den Brink.
Eerdmans had naar eigen zeggen meer toenadering verwacht, maar vond het kabinet "onwrikbaar" waar het gaat om de uitvoering van de spreidingswet. "Er is met JA21 te werken, als zij bewegen op het punt van asieldwang", benadrukte hij. "Als ze dat niet doen, dan moet het over links."
Op een aantal andere asielwensen die JA21 op tafel heeft gelegd, ziet Eerdmans wel toenadering. Het gaat dan om maatregelen om asielzoekers buiten de deur te houden of sneller het land uit te kunnen zetten. Een eerder gesprek tussen JA21 en Van den Brink had nagenoeg dezelfde uitkomst.
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