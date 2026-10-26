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Scholieren kondigen nieuwe protesten aan na gesprek met Lecornu

Samenleving
door anp
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PARIJS (ANP/RTR/BELGA) - De Franse regering heeft een pakket onderwijshervormingen voorgesteld aan scholierenorganisaties, maar deze voldoen volgens deze groeperingen niet aan hun eisen. Daarom zullen de protesten voortgezet worden, aldus de organisaties na een gesprek met premier Sébastien Lecornu.
De tegemoetkomingen omvatten onder meer een maximumgrootte van bepaalde klassen, leningen voor de renovatie van schoolgebouwen en de vervanging van een toelatingssysteem voor universiteiten dat als oneerlijk wordt gezien door de organisaties. Het is nog onduidelijk hoeveel geld het aangeboden pakket aan onderwijshervormingen zou kosten.
Een van de organisaties, Renouveau lycéen, roept op om op 31 oktober en 5 november opnieuw te demonstreren. Ook vakbonden hebben op 5 november een nationale staking aangekondigd.
De protesten begonnen aanvankelijk door onvrede over omstandigheden in het onderwijs en mondden uit in massale acties tegen onder meer stijgende kosten van levensonderhoud.
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