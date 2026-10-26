Heb je deze herfst een elektrisch kacheltje gekocht of dat oude exemplaar van zolder gehaald? Dan is de kans groot dat de stekker in een verlengsnoer of stekkerdoos belandt, want het stopcontact zit nooit precies naast je stoel. Juist daar ontstaat het risico. Volgens de brandweer hoort een kachel rechtstreeks in het stopcontact in de muur.

En je bent niet de enige met een kacheltje.

Bouwmarkten verkopen bijna twee keer zoveel kachels

Volgens EenVandaag lag de verkoop van elektrische kachels en verwarmingselementen bij Gamma en Karwei deze maand tot dan toe 82,4 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Die cijfers komen van Intergamma, het bedrijf achter beide bouwmarkten. Woordvoerder Frank van Rutten zei tegen EenVandaag dat klanten op zoek zijn naar manieren om minder kwijt te zijn aan verwarming, nu de gasprijs hard is gestegen.

Uit een peiling van het RTL Nieuwspanel, die RTL Nieuws op 20 oktober publiceerde, bleek dat bijna de helft van Nederland deze winter elektrisch gaat bijverwarmen. Dertig procent doet het al langer met een elektrische kachel, verwarming of airco. Nog eens vijftien procent kocht er na vorige winter een of is dat van plan. Of je daarmee geld bespaart, is een andere vraag. Hier gaat het om iets anders: hoe zorg je dat dat kacheltje geen brand veroorzaakt?

Waarom een verlengsnoer heet wordt

Een elektrische kachel trekt veel stroom. Een kachel van 2.000 watt is heel gewoon, en dat vermogen loopt allemaal door het snoer, de stekker en de contactpunten. Brandweer Nederland schrijft dat je grote stroomverbruikers zoals elektrische kacheltjes beter rechtstreeks op een stopcontact aansluit dan op een kabelhaspel of stekkerdoos.

Als je dat aansluit via een haspel of een verlengsnoer, kunnen de stekker en de contactpunten razendsnel gloeiend heet worden. - Brandweer, geciteerd door Nouveau

Vooral de kabelhaspel is verraderlijk. Blijft het snoer opgerold terwijl de kachel aanstaat, dan kan het opgerolde deel warm worden. Smelt de isolatie, dan kan er volgens de brandweer kortsluiting en brand ontstaan. Ook oude stekkerdozen uit de la zijn een risico. Volgens de brandweer zijn die vaak van inferieur materiaal en niet berekend op een kachel.

Het veiligste plekje voor de stekker is dus het stopcontact in de muur.

Stopcontact te ver weg? Dit kun je doen

Zet de kachel liever bij het stopcontact dan dat je het snoer verlengt. Lukt dat echt niet, laat dan door een elektricien beoordelen of er een extra vast stopcontact kan komen, adviseert Seniorenveiligwonen.nl. Is een verlengsnoer toch onvermijdelijk, kijk dan in de gebruiksaanwijzing van je eigen kachel. De handleiding van een kachel die Hornbach verkoopt, schrijft dan een onbeschadigd, goedgekeurd snoer voor met een doorsnee van minimaal 3 x 1,5 mm². Dat snoer moet je altijd helemaal afrollen.

Rol een haspel altijd volledig uit.

Koppel nooit verlengsnoeren en stekkerdozen aan elkaar.

Leg het snoer niet onder een vloerkleed of tapijt, en ook niet onder een deur door.

Kijk welk vermogen op de stekkerdoos of het verlengsnoer staat en blijf daar ruim onder, adviseert de Belgische Brandweerzone Centrum.

Sluit niet nog meer apparaten aan op hetzelfde stopcontact als de kachel.

Houd ruimte vrij rond de kachel

Ook de plek van de kachel telt. Volgens Seniorenveiligwonen.nl adviseert Brandweer Nederland om elektrische kachels en straalkachels vrij te laten staan. Zet hem dus niet tussen een stoel en een kast en ook niet direct naast een bank, gordijn, bed of stapel kranten. Nouveau noemt als vuistregel minimaal één meter afstand tot brandbare materialen, op een vlakke, stevige ondergrond.

Gebruik je een rollator of loopstok? Zet de kachel dan niet in je looproute, zodat je niet over het snoer kunt struikelen. Haal je een kachel na een jaar uit de kast? Controleer dan eerst het snoer op scheurtjes en knikken en maak de kachel stofvrij. Volgens de brandweer vergroot opgehoopt stof in elektrische apparaten de kans op brand.

Ventilatorkachel of oliekachel?

Een ventilatorkachel heeft een gloeidraad of keramisch element en blaast de warmte de kamer in. Een kleine ruimte is daardoor snel warm. Volgens de Woonbond zijn ventilatorkachels wel brandgevaarlijker dan een radiatorkachel of een infraroodpaneel. De brandweer noemt ventilatorkachels ook bij de apparaten waarin opgehoopt stof brandgevaar oplevert.

Een oliegevulde radiator warmt langzamer op. Daarna blijft de warmte langer hangen, ook als hij uit staat. Hij is stil, dus prettiger in een slaapkamer. Ook een oliekachel wordt warm en heeft vrije ruimte nodig. Kijk bij elk type of er omvalbeveiliging en oververhittingsbeveiliging op zit. Dan schakelt de kachel zichzelf uit als hij omvalt of te heet wordt.

Wanneer zet je hem meteen uit?

Voelt de stekker, het snoer of het stopcontact opvallend warm aan? Hoor je geknetter, ruik je een brandlucht of zie je verkleuring rond de stekker? Zet de kachel dan direct uit en gebruik de aansluiting niet meer tot duidelijk is wat er aan de hand is. Valt de zekering of aardlekschakelaar steeds uit, of is het stopcontact los of verkleurd? Laat het dan nakijken door een elektricien.

Wil je weten wat bijverwarmen je kost? In ons eerdere stuk 'De verwarming één graad lager: hoeveel scheelt dat op jouw rekening?' lees je wat de thermostaat lager zetten oplevert.