De briljante strategie van Yesilgoz maakt Ja21 steeds groter. En de VVD steeds kleiner

Toen Dilan Yeşilgöz in 2023 Mark Rutte opvolgde en voor het eerst als lijsttrekker de verkiezingen inging, had ze een bijzondere strategie bedacht: links uitsluiten en de PVV omarmen.

De gevolgen waren verrassend. De PVV werd de grootste partij en de VVD verloor fors. Het resultaat: een extreemrechts kabinet dat niets tot stand bracht.

Dilan leerde van dat échec. Bij de verkiezingen van 2025 pakte ze het anders aan. Ze sloot de PVV uit, sloot ook links uit en omarmde JA21. Wat kon er misgaan?

En weer gebeurde precies hetzelfde. In de peiling van vorige week steeg JA21 naar 20 zetels en daalde de VVD naar 12. Je zou zeggen dat de strategie van Yeşilgöz niet altijd even briljant is. Hoelang blijft de partij nog met haar doorgaan?