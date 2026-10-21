De nachten worden kouder en de verwarming op de slaapkamer blijft uit. Dan haal je de elektrische deken weer uit de kast. Voordat je hem aanzet, is het slim om eerst even naar die deken te kijken. Hoe oud is hij, en hoe heeft hij de zomer doorgebracht?

Zelf vriezen doet het nog niet. Volgens Weersvooruitzicht vroor het tot en met 14 oktober op geen enkel KNMI-station, en volgens de verwachting blijft vorst tot zeker 24 oktober uit. Je hebt dus nog even de tijd voor een korte check. Of je 's nachts beter het raam open kunt zetten en hoe je schimmel voorkomt als je zonder verwarming slaapt, lees je in Slapen met het raam open in de winter: goed idee of niet? en Slapen zonder verwarming? Zo voorkom je zwarte plekjes op de muur.

Een elektrische deken gaat ongeveer zeven jaar mee

Moderne elektrische dekens moeten aan hoge veiligheidseisen voldoen, schrijft Brandweer Nederland. Maar ze gaan niet eeuwig mee en zijn gevoelig voor slijtage en beschadigingen, waardoor kortsluiting of brand kan ontstaan. Ook door ouderdom kan de bedrading breken. Volgens de brandweer gaan elektrische dekens ongeveer 7 jaar mee.

Weet je niet meer precies wanneer je de jouwe kocht? Dan is dat al een aanwijzing dat het tijd wordt voor een nieuwe. De Belgische brandweer zegt hetzelfde. Daar waarschuwde Brandweerzone Centrum in december 2023, nadat een kortsluiting in een elektrische deken een dodelijke brand in Merelbeke had veroorzaakt, meldde VRT NWS. In Nederland vatte begin februari 2023 een elektrische deken in bed vlam in Wageningen, schreef MAX Vandaag. Ook daar was kortsluiting de vermoedelijke oorzaak.

Na ongeveer zeven jaar is het deken aan vervanging toe. - Frank Samson, Brandweerzone Centrum (België), tegen VRT NWS

Opvouwen in de kast is de grootste fout

Veel mensen vouwen hun deken in het voorjaar netjes op en leggen hem op een plank. Juist dat raadt de brandweer af. In de deken lopen dunne verwarmingsdraden. Bij het vouwen kunnen daar knikken in komen, schrijft Noorderland, en op die knikpunten kunnen de koperdraden beschadigen of breken.

Zet je de deken daarna weer aan, dan kan er op de plek van de breuk kortsluiting ontstaan. Dat kan leiden tot een zogenoemde hotspot: één klein punt dat heel heet wordt. Omdat de deken op of onder brandbaar beddengoed ligt, kan zo'n hotspot overgaan in brand.

Volgens Brandweer Nederland kan de bedrading beschadigd zijn als de deken de hele zomer in een kast heeft gelegen. Vouw hem daarom vóór gebruik helemaal uit en volg de gebruiksaanwijzing.

Een rookmelder op de overloop is niet genoeg

Sinds 1 juli 2022 moet er op elke verdieping van je woning minimaal één werkende rookmelder hangen. Die verplichte melder hangt meestal op de overloop. In iedere slaapkamer hoeft volgens de wet geen melder te hangen.

Voor wie een elektrische deken gebruikt, is het advies van de brandweer strenger: hang een rookmelder in iedere kamer waar je zo'n deken gebruikt. Vooral in de slaapkamer is dat verstandig, schrijft ID.nl, zodat je op tijd wakker wordt als er rook of brand is.

Over het stopcontact geeft de brandweer een algemene regel: sluit geen stekkerdozen op stekkerdozen aan. Welke apparaten je beter niet samen op één stekkerdoos zet, lees je in Hoeveel watt kan een stekkerdoos aan? Deze apparaten zijn een gevaarlijke combinatie.

Stekker eruit bij het opmaken van je bed

Trek de stekker uit het stopcontact als je de deken niet gebruikt. Dat verkleint de kans op oververhitting en brand. De brandweer adviseert om dat te doen bij het opmaken van je bed, zodat het vanzelf een gewoonte wordt.

Sommige dekens gaan na een tijdje vanzelf uit, bijvoorbeeld na 3 uur. Veel mensen hebben de extra warmte niet meer nodig als ze eenmaal slapen, schrijft de brandweer. Heeft jouw deken geen timer? Volgens MAX Vandaag kun je hem dan het beste een half uur voor het slapengaan aanzetten en weer uitzetten als je in bed stapt.

Wat je nu kunt doen