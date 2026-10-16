EU-leiders vragen Brussel te kijken naar extra geld voor Oekraïne

BRUSSEL (ANP) - De EU-lidstaten hebben de Europese Commissie gevraagd om te kijken hoe de EU kan voorzien in geld dat Oekraïne nodig heeft in 2027. Eerder vrijdag zei Zelensky op de EU-top volgend jaar 70 miljard euro extra nodig te hebben.

"Wij vragen de Commissie om met een voorstel te komen om tegemoet te komen aan de aanvullende financieringsbehoeften van Oekraïne voor 2027", zei voorzitter van de EU-leiders António Costa na afloop van de top. Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie benadrukte daarbij wel dat ook "dringend andere partners nodig zijn" om bij te springen voor het gat in de begroting van Kyiv.

De 70 miljard euro zou bovenop een eerder toegezegde lening van 90 miljard voor 2026 en 2027 moeten komen. Van die 90 miljard euro wordt de helft dit jaar en de andere helft volgend jaar uitgekeerd.

Veiligheid en defensie

Naar alle waarschijnlijkheid wordt een voorstel voor mogelijkheden voor aanvullende financiering gepresenteerd voordat de informele top van de EU-leiders in november plaatsvindt in Dublin, melden EU-bronnen.

Premier Rob Jetten zegt niet te verwachten dat de leiders het al in Dublin eens worden over extra financiering voor Oekraïne. "Dat gaat nog te snel", zei hij na de top van twee dagen.

Wel ziet hij overeenstemming met de andere EU-leiders over dat Oekraïne hoog op de agenda blijft, ook als het bijvoorbeeld gaat over de meerjarenbegroting (2028-2034). "Wil je een goede begroting voor Europa afleveren, dan moeten veiligheid en defensie daar een belangrijk onderdeel van zijn. En dat kan niet als je niet ook meteen Oekraïne daarin meeneemt."