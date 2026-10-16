Krant: Musk stelde Trump voor om Starlink in Oekraïne te beperken

WASHINGTON (ANP) - Techmiljardair Elon Musk heeft zelf de Amerikaanse president Donald Trump benaderd met het voorstel om satellietinternet te beperken in Oekraïne. Dat schrijft de krant The Telegraph, die zich baseert op anonieme bronnen.

Oekraïne kreeg deze week problemen met het satellietinternet van Starshield, de militaire versie van het Starlink van Musk. Dat ondermijnde de Oekraïense luchtafweer. Die gebruikt onderscheppingsdrones die via het systeem worden aangestuurd.

Volgens een bron zou Trump, die wil dat Oekraïne stopt met aanvallen op Russische raffinaderijen, hebben "ingestemd" met het voorstel van Musk. Daarna kon het Pentagon de beperkingen opleggen.

The Telegraph schrijft dat Musk schrok van de chaos die in Oekraïne volgde op het besluit. Hij vreesde volgens een bron een negatieve reactie van Europese consumenten. "Hij tweette dat hij onschuldig was en dat de Amerikaanse regering erachter zat", zegt de ingewijde. "De werkelijkheid is dat ze er allebei bij betrokken waren."