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EU-parlement: hybride oorlog niet meer juiste term in Zwarte Zee

Samenleving
door anp
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STRAATSBURG (ANP) - Meerdere politieke groepen in het Europees Parlement vinden dat 'een hybride oorlog' niet langer een juiste term is voor de situatie in de Zwarte Zee. Dat zeiden ze in een debat met EU-buitenlandchef Kaja Kallas, onder meer over vermoedelijke Russische drones die afgelopen weken Bulgaarse schepen geraakt hebben en drones die door Roemenië zijn neergehaald.
"Hoe lang noemen we dit nog een hybride oorlog?", aldus een Europarlementariër van de EVP, de grootste politieke groep in het parlement. "We beleven een toestand van waanzin", verzucht een Europarlementariër van de Groenen. "Er is niets hybrides aan een brandend schip."
Aan het debat doen veel Europarlementariërs uit Bulgarije, Roemenië en omliggende landen mee. Ze vragen onder andere meer Europees geld om hun eigen grondgebied te kunnen beschermen, maar ook de rest van Europa.
"De Zwarte Zee mag niet langer een oefenterrein voor Russische agressie zijn", aldus een Europarlementariër van de Europese Conservatieven.
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