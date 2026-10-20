Slaap jij het lekkerst in een koele kamer? Dan kun je de radiator boven net zo goed helemaal dichtdraaien. Dat levert geld op, maar er zit een addertje verstopt onder het dekbed.

Hoeveel scheelt de verwarming uit op je slaapkamers?

Zo’n €80 per jaar per huishouden, rekent Milieu Centraal voor. Het gaat dan om een matig geïsoleerd hoekhuis uit 1970 met een cv-ketel en twee bewoners, waarin de hele slaapverdieping onverwarmd blijft.

“Als je de verwarming op de slaapverdieping helemaal uit zet, dan bespaar je jaarlijks zo’n € 80.”

De organisatie rekent met een gasprijs van €1,37 per kuub, een verwachte gemiddelde prijs voor de komende jaren. Panorama gebruikte deze week een actuele indicatieve prijs van €1,68. Met die prijs komt de besparing op zo’n €98 per jaar.

Houd de deuren in huis dicht, adviseert Milieu Centraal, zodat de warmte van beneden niet naar boven trekt. Een kruik of een elektrische deken warmt je bed op.

Waarom kan een koude slaapkamer schimmel geven?

Tijdens je slaap adem je vocht uit. Dat vocht slaat neer op het koudste oppervlak dat het tegenkomt: het raam, de buitenmuur of de hoek achter de kast. GGD Leefomgeving, de site van de GGD’s over gezond wonen, waarschuwt dat in kamers die kouder zijn makkelijk schimmels ontstaan.

Hoe merk je dat het misgaat?

De eerste signalen zie je ’s ochtends:

het raam is van binnen beslagen of nat;

de kamer ruikt muf of voelt klam;

er zitten zwarte puntjes in een hoek, achter het bed of in de kitrand van het raam.

Dan is je slaapkamer te koud voor de hoeveelheid vocht die erin komt. De GGD is daar duidelijk over.

“Voelt je slaapkamer klam of ontstaan er schimmels? Zet er dan de verwarming hoger.”

En beneden, hoe laag kan de thermostaat ’s nachts?

Met een cv-ketel en radiatoren kan de thermostaat ’s nachts naar 15 graden. Volgens Milieu Centraal scheelt dat zo’n €60 per jaar, bij de gasprijs van Panorama zo’n €74. Heb je vloerverwarming of een warmtepomp, dan houd je hem beter op 17 of 18 graden. Lees wat je thermostaat ’s nachts aankan per verwarmingssysteem voor het hele verhaal.

Check je slaapkamer deze week

Met deze punten houd je de besparing én een droge kamer:

☐ Het raam staat ’s nachts op een kier of de ventilatieroosters staan open. De GGD raadt aan altijd met het raam een stukje open te slapen.

☐ ’s Ochtends gaan de ramen even wijd open, zodat het vocht van de nacht naar buiten waait.

☐ Het bed en de kast staan een paar centimeter van de buitenmuur, zodat er lucht langs kan.

☐ De badkamerdeur blijft dicht tijdens en na het douchen, zodat de damp niet naar de slaapkamer trekt.

☐ Er is geen beslagen raam, muffe lucht of zwart plekje te zien. Wel? Zet de radiator weer laag aan.

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