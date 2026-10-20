Slaap jij het lekkerst in een koele kamer? Dan kun je de radiator
boven net zo goed helemaal dichtdraaien. Dat levert geld op, maar er zit
een addertje verstopt onder het dekbed.
Hoeveel
scheelt de verwarming uit op je slaapkamers?
Zo’n €80 per jaar per huishouden, rekent Milieu
Centraal
voor. Het gaat dan om een matig geïsoleerd hoekhuis uit
1970 met een cv-ketel en twee bewoners, waarin de hele slaapverdieping
onverwarmd blijft.
“Als je de verwarming op de slaapverdieping helemaal uit zet, dan bespaar je jaarlijks zo’n € 80.”
De organisatie rekent met een gasprijs van €1,37 per kuub, een
verwachte gemiddelde prijs voor de komende jaren. Panorama
gebruikte deze week een actuele indicatieve prijs van €1,68. Met die
prijs komt de besparing op zo’n €98 per jaar.
Houd de deuren in huis dicht, adviseert Milieu Centraal, zodat de
warmte van beneden niet naar boven trekt. Een kruik of een elektrische
deken warmt je bed op.
Waarom kan een
koude slaapkamer schimmel geven?
Tijdens je slaap adem je vocht uit. Dat vocht slaat neer op het
koudste oppervlak dat het tegenkomt: het raam, de buitenmuur of de hoek
achter de kast. GGD Leefomgeving, de site van de GGD’s over gezond
wonen, waarschuwt dat in kamers die kouder zijn makkelijk schimmels
ontstaan.
Op dit punt verschillen de adviezen. Milieu Centraal noemt de
verwarming op de slaapverdieping helemaal uit als bespaartip. De
GGD
adviseert om schimmel
te voorkomen overdag minimaal 18 graden en
’s nachts 15 graden. Ook bij vorst heeft luchten zin, want koude
buitenlucht bevat weinig vocht, lees je in het stuk over waarom
je ook in de winter je ramen opent
.
Hoe merk je dat het misgaat?
De eerste signalen zie je ’s ochtends:
- het raam is van binnen beslagen of nat;
- de kamer ruikt muf of voelt klam;
- er zitten zwarte puntjes in een hoek, achter het bed of in de
kitrand van het raam.
Dan is je slaapkamer te koud voor de hoeveelheid vocht die erin komt.
De GGD is daar duidelijk over.
“Voelt je slaapkamer klam of ontstaan er schimmels? Zet er dan de verwarming hoger.”
En beneden, hoe
laag kan de thermostaat ’s nachts?
Met een cv-ketel en radiatoren kan de thermostaat ’s nachts naar 15
graden. Volgens Milieu Centraal scheelt dat zo’n €60 per jaar, bij de
gasprijs van Panorama zo’n €74. Heb je vloerverwarming of een
warmtepomp, dan houd je hem beter op 17 of 18 graden. Lees wat
je thermostaat ’s nachts aankan per verwarmingssysteem
voor het hele
verhaal.
Check je slaapkamer deze
week
Met deze punten houd je de besparing én een droge kamer:
- ☐ Het raam staat ’s nachts op een kier
of de ventilatieroosters staan open. De GGD raadt aan altijd met het
raam een stukje open te slapen.
- ☐ ’s Ochtends gaan de ramen even wijd
open, zodat het vocht van de nacht naar buiten waait.
- ☐ Het bed en de kast staan een paar
centimeter van de buitenmuur, zodat er lucht langs kan.
- ☐ De badkamerdeur blijft dicht tijdens
en na het douchen, zodat de damp niet naar de slaapkamer
trekt.
- ☐ Er is geen beslagen raam, muffe
lucht of zwart plekje te zien. Wel? Zet de radiator weer laag
aan.
Meer weten?