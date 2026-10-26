EU-topvrouw Von der Leyen: democratie heeft gewonnen in Brazilië

BRUSSEL (ANP) - EU-topvrouw Ursula von der Leyen heeft opgetogen gereageerd op de verkiezingsoverwinning van de Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva. "De democratie en het multilateralisme hebben gewonnen in Brazilië", schreef ze in een bericht op X.

De linkse Lula versloeg bij de presidentsverkiezingen zijn rechtse rivaal Flávio Bolsonaro, die wordt gezien als een bondgenoot van de Amerikaanse president Donald Trump. Bolsonaro accepteert het oordeel van de kiesautoriteiten niet en wil de uitslag ongeldig laten verklaren.

Von der Leyen feliciteert Lula wel alvast. Europa werkt volgens het hoofd van de Europese Commissie goed samen met Brazilië. "Samen blijven we nauw optrekken voor vrije en open handel. Voor een wereldorde die op regels is gebaseerd. En voor stevige klimaatambities."