ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

EU-topvrouw Von der Leyen: democratie heeft gewonnen in Brazilië

Samenleving
door anp
anp261026046 1
Volg ons op Google Nieuws
BRUSSEL (ANP) - EU-topvrouw Ursula von der Leyen heeft opgetogen gereageerd op de verkiezingsoverwinning van de Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva. "De democratie en het multilateralisme hebben gewonnen in Brazilië", schreef ze in een bericht op X.
De linkse Lula versloeg bij de presidentsverkiezingen zijn rechtse rivaal Flávio Bolsonaro, die wordt gezien als een bondgenoot van de Amerikaanse president Donald Trump. Bolsonaro accepteert het oordeel van de kiesautoriteiten niet en wil de uitslag ongeldig laten verklaren.
Von der Leyen feliciteert Lula wel alvast. Europa werkt volgens het hoofd van de Europese Commissie goed samen met Brazilië. "Samen blijven we nauw optrekken voor vrije en open handel. Voor een wereldorde die op regels is gebaseerd. En voor stevige klimaatambities."
loading

POPULAIR NIEUWS

buitenlandse media duiken massaal op ratelband1541665461

Het verhaal wordt steeds gekker: "Emile Ratelband verliet Thailand eind 2025 al richting Laos"

groenlinks pvda wil af van hogere energiebelasting op gas1702969046

Koude januari op komst? Zoveel gas stook je in die ene maand, en zoveel kost dat bij de gasprijs van nu

putje

Zwarte puntjes in de kitrand van je douche? Dan helpt schrobben vaak niet meer

shutterstock_2716903971

Houtkachel aan om de cv te sparen nu gas zo duur is? Bij een open haard verdwijnt het grootste deel van de warmte door de schoorsteen

anp251026091 1

‘Megans vader Markle mogelijk zedendelinquent van ergste soort’

shutterstock_2062062080

Bezichtigd, getekend en toch bijna 3000 euro kwijt: zo werkt huurfraude nu

Loading