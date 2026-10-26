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Arrestaties in Jordanië na aanslag op kerk

Samenleving
door anp
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AMMAN (ANP/RTR/AFP) - De Jordaanse autoriteiten zeggen na een vuurgevecht drie gewapende verdachten te hebben opgepakt van de recente aanslag op een kerk. Ze hadden zich volgens de veiligheidsdienst verstopt in een verlaten pand en weigerden zich over te geven.
Het drietal zou vervolgens veiligheidstroepen hebben aangevallen en daarbij zelf gewond zijn geraakt. Ze bleken in het bezit te zijn van een aantal vuurwapens en munitie.
De arrestaties volgen op de aanslag op een kerk van afgelopen vrijdag in het dorp Hammoud. Daar was volgens getuigen tijdens een uitvaart minutenlang geschoten op mensen, met negen doden en veel gewonden tot gevolg. Geen enkele groep heeft de aanslag opgeëist.
"We hebben de moordenaars aangehouden", bevestigde de minister van Binnenlandse Zaken maandag. "We onderzoeken alle omstandigheden die jongeren richting extremisme drijven en we zullen iedereen ter verantwoording roepen van wie blijkt dat ze erbij betrokken waren."
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