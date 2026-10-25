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Exitpoll: Jotova wint eerste ronde Bulgaarse presidentsverkiezing

Samenleving
door anp
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SOFIA (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De Bulgaarse interim-president Iliana Jotova is zondag als winnaar uit de eerste ronde van de presidentsverkiezingen gekomen, zo blijkt uit exitpolls. Zij kan rekenen op 35 tot 36,5 procent van de stemmen.
Op 1 november is een tweede stemmingsronde in Bulgarije. Daarin neemt Jotova het op tegen Andrej Gjoerov, een bankier en voormalig interim-premier, die op de tweede plaats eindigde met 32,2 tot 32,5 procent van de stemmen.
Jotova is voorstander van een dialoog met Rusland en tegen militaire steun voor Oekraïne. Gjoerov wordt gezien als pro-westers.
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