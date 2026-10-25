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Griekspoor noemt ATP-titel in Brussel 'de lekkerste' van de vier

Sport
door anp
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BRUSSEL (ANP) - Tennisser Tallon Griekspoor (30) noemt zijn titel in Brussel "de lekkerste" van zijn vier eindzeges op ATP-toernooien. "Iedere titel heeft iets. In Pune won ik mijn eerste. Dat was bijzonder. Mijn tweede was in Den Bosch in eigen land. Ook bijzonder. Mijn zege op Mallorca was in een tijd dat ik op mijn best was. En nu win ik vanuit een heel moeilijke periode. Daarom is dit misschien wel de lekkerste."
Griekspoor versloeg de Duitser Jan-Lennard Struff (36) in de eindstrijd van het European Open in drie sets: 4-6 6-3 6-4. Na afloop prees Griekspoor zijn tegenstander op de baan als een voorbeeld voor anderen. Struff haalde ook het beste uit hem naar boven. "Ik moest er heel hard voor werken", verzuchtte de 30-jarige prof. "Ik heb de laatste tijd na het toernooi van Shanghai overwogen dit seizoen niet meer te spelen, maar ik wist dat er nog iets in me zat. Dat kwam er in Brussel uit."
Griekspoor stelde in de Belgische hoofdstad dat hij net als bij de vorige titels niet veel tijd zal hebben om zijn succes te vieren. "Ik ga er wel even bij stilstaan. Morgenochtend om 9.00 uur gaat mijn vlucht alweer naar Wenen. Daar speel ik dan op dinsdag in de eerste ronde. Zo gaat dat in het tennis", zei hij tijdens de persconferentie. "Binnen 48 uur sta je alweer te spelen."
Griekspoor zegevierde in de finale opnieuw na een mentaal gevecht waarin hij op verschillende manieren zijn emoties uitte. Zo smeet hij een racket op de baan en maakte hij afkeurende gebaren naar zijn team langs de kant. "Het is een stukje passie", zei hij. "Als ik nul emoties toon is mijn spel niet wat het moet zijn. Nu is dat zichtbaar omdat ik op een groot podium sta. Dan wordt daar over geschreven. Die mensen kunnen mijn rug op. Als ik deze passie niet had getoond, dan had ik hier niet als winnaar gezeten."
Griekspoor verdiende 110.000 euro met zijn eindzege op de European Open.
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