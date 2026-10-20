Familie Hajar blij met aanhouding verdachte, ook in diepe rouw

AMSTERDAM (ANP) - De familie van de in Amsterdam gedode Hajar (29) is "natuurlijk heel blij" dat de politie een verdachte heeft aangehouden, laat Namens de Familie weten. Tegelijkertijd zijn zij ook "in diepe rouw over het verlies van hun dochter, zus, familielid".

Dinsdagavond werd tijdens een persconferentie bekend dat een 23-jarige man uit Somalië met een verblijfsvergunning is aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van de Amsterdamse. De politie kwam hem op het spoor na verschillende tips sinds haar verdwijning op 4 oktober.

Volgens Namens de Familie zijn de nabestaanden goed op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in het politieonderzoek. Om het onderzoek verder te helpen, kozen zij er samen met de politie voor een foto van Hajar te delen. Nu vragen zij om in "rust, anonimiteit en alle privacy afscheid te kunnen nemen van hun geliefde", aldus hun woordvoerder.