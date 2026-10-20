ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Familie Hajar blij met aanhouding verdachte, ook in diepe rouw

Samenleving
door anp
anp201026195 1
Volg ons op Google Nieuws
AMSTERDAM (ANP) - De familie van de in Amsterdam gedode Hajar (29) is "natuurlijk heel blij" dat de politie een verdachte heeft aangehouden, laat Namens de Familie weten. Tegelijkertijd zijn zij ook "in diepe rouw over het verlies van hun dochter, zus, familielid".
Dinsdagavond werd tijdens een persconferentie bekend dat een 23-jarige man uit Somalië met een verblijfsvergunning is aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van de Amsterdamse. De politie kwam hem op het spoor na verschillende tips sinds haar verdwijning op 4 oktober.
Volgens Namens de Familie zijn de nabestaanden goed op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in het politieonderzoek. Om het onderzoek verder te helpen, kozen zij er samen met de politie voor een foto van Hajar te delen. Nu vragen zij om in "rust, anonimiteit en alle privacy afscheid te kunnen nemen van hun geliefde", aldus hun woordvoerder.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2365026935

Bergen als in Zwitserland, maar uit eten en overnachten kost er bijna de helft minder

shutterstock_2653397521

Slapen met het raam open in de winter: goed idee of niet?

Condensatie op het raam, schimmel van natte, energie-efficiëntie kwesties

Slapen zonder verwarming? Zo voorkom je zwarte plekjes op de muur

Close-up verpleegkundige die vaccininjectie doet aan oudere vrouw.

Griepprik overslaan? Na griep is je hartinfarctrisico zes keer zo groot

Werknemer die met een doos spullen het gebouw verlaat.

Twee jaar gewerkt en ontslagen? Jij krijgt 3 maanden WW, een Kamerlid 2 jaar

Een oudere 60-jarige man zit aan tafel met een kop koffie en een krant in zijn handen.

Dit hebben alle geluksvogels met elkaar gemeen

Loading