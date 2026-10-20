Heb je zonnepanelen en een vast contract bij Innova Energie? Dan houd je vanaf 1 januari aan elke kilowattuur die je teruglevert 0,27 cent over. Een paar aanbieders van dynamische contracten doen juist iets bovenop de marktprijs. Na het einde van salderen maakt het meer uit dan ooit bij welke leverancier je zit.

Op 1 januari 2027 stopt de salderingsregeling. Je kunt teruggeleverde stroom dan niet meer wegstrepen tegen je verbruik. Je leverancier kan die datum niet uitstellen, benadrukt de ACM. Voor elke teruggeleverde kWh krijg je nog een vergoeding. Die moet tot 2030 minstens de helft van het kale leveringstarief zijn, maar veel leveranciers rekenen daar terugleverkosten tegenover. Dagelijkse Standaard zette op 18 oktober per leverancier op een rij wat je dan echt overhoudt.

Bij Innova blijft 0,27 cent over

Volgens Dagelijkse Standaard noemt Innova in het tariefblad voor het modelcontract vast van een jaar, geldig vanaf 16 oktober, een terugleververgoeding van 10,962 cent per kWh. Daar staan vanaf 1 januari terugleverkosten van 10,692 cent per kWh tegenover, inclusief btw. Lever je 2.500 kWh per jaar terug, dan krijg je €274,05 aan vergoeding en betaal je €267,30 aan kosten. Je houdt dan €6,75 over.

Opvallend: de bedragen schuiven, maar het verschil blijft gelijk. In augustus stuurde Innova vergelijkingssite Zonnesaldo nog een tabel met een vergoeding van 7,56 cent en 7,29 cent kosten. Ook toen bleef er netto 0,27 cent over, net als bij de twee- en driejarige contracten. Eind 2025 stond de netto vergoeding bij Innova volgens Zonnesaldo nog op min 5,91 cent. Je betaalde toen dus geld om stroom terug te leveren.

Lever je 2.500 kWh terug, dan houd je bij Innova €6,75 per jaar over. - Rekenvoorbeeld van Dagelijkse Standaard

Een dynamisch contract kan een bonus opleveren of juist kosten

Met een dynamisch contract krijg je voor teruggeleverde stroom de marktprijs van dat moment. Wat de leverancier daarbovenop doet of eraf haalt, verschilt sterk. Bij de dynamische contracten van Eneco en Essent betaal je vanaf 2027 een verkoopvergoeding over alle stroom die je teruglevert, schrijft Dagelijkse Standaard. Bij Vattenfall FlexPrijs staat die verkoopvergoeding nu op €0 per kWh, maar dat kan veranderen.

Volgens Dagelijkse Standaard geven vier leveranciers juist iets extra:

Zonneplan: de marktprijs plus 2 cent per kWh, met daarover 10 procent bonus. Die 10 procent geldt overdag, tot 7.500 kWh per jaar en alleen als marktprijs plus 2 cent positief is.

de marktprijs plus 2 cent per kWh, met daarover 10 procent bonus. Die 10 procent geldt overdag, tot 7.500 kWh per jaar en alleen als marktprijs plus 2 cent positief is. Frank Energie: de marktprijs plus een inkoopvergoeding van nu 1,82 cent per kWh.

de marktprijs plus een inkoopvergoeding van nu 1,82 cent per kWh. NextEnergy: 50 procent bovenop de beursprijs voor stroom die je tussen 06.00 en 22.00 uur teruglevert, tot 6.000 kWh per jaar. Stroom uit een thuisbatterij telt niet mee.

50 procent bovenop de beursprijs voor stroom die je tussen 06.00 en 22.00 uur teruglevert, tot 6.000 kWh per jaar. Stroom uit een thuisbatterij telt niet mee. Budget Thuis: nieuw per 1 januari 2027. Een ZonneBonus van 30 procent bovenop de beursprijs, binnen vaste tijden per maand (in januari van 9.00 tot 17.00 uur), voor de eerste 5.000 kWh en over een beursprijs tot 20 cent.

NextEnergy, Frank Energie en Budget Thuis rekenen bij hun dynamische contract geen terugleverkosten. Zonneplan ook niet. In het rekenvoorbeeld van Dagelijkse Standaard levert NextEnergy 9 cent per kWh op, samen €225 voor 2.500 kWh. Toch is dat geen vast gegeven. Bij negatieve prijzen krijg je bij NextEnergy en Budget Thuis geen bonus, en NextEnergy mag het percentage aanpassen, meldt Energievergelijk.

Variabel contract? Dan hoor je het pas in december

De meeste bedragen die nu bekend zijn, gelden voor vaste contracten die je nu afsluit. Heb je een variabel contract, of loopt je vaste contract vóór 2027 af, dan hoor je je tarief uiterlijk 30 dagen voor 1 januari, volgens Dagelijkse Standaard. Vattenfall schrijft zelf dat het bedrag per kWh afhangt van je contract en kan wijzigen, en dat klanten minstens 30 dagen vooraf horen wat het wordt. Volgens Zonnesaldo laten ook Essent en Vattenfall weten dat de exacte bedragen voor lopende variabele contracten nog volgen.

Zet de terugleververgoeding wel in perspectief. Bij 2.450 kWh teruglevering zit er volgens Zonnesaldo zo'n €90 per jaar tussen de beste en de slechtste leverancier met een vast of variabel contract. Het einde van salderen kost datzelfde huishouden €510. De hoogte van je stroomtarief telt dus minstens zo zwaar. Juist die tarieven stijgen nu: een jaarcontract bij Engie of Essent werd deze maand al ruim €180 duurder, lees je in Loopt je energiecontract deze winter af? Een jaarcontract bij Engie of Essent kost nu ruim €180 meer dan begin oktober

Wat je nu kunt doen