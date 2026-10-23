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Filipijnse autoriteiten starten onderzoek naar seksueel misbruik vader van Meghan

Samenleving
door Redactie
bijgewerkt om
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De autoriteiten in de Filipijnen zijn een onderzoek begonnen naar Thomas Markle, de vader van Meghan Markle. De 82-jarige schoonvader van de Britse prins Harry, die een periode in het Filipijnse Cebu heeft gewoond, wordt beschuldigd van het bezit van beelden van seksueel kindermisbruik.
De Filipijnse onderminister van Justitie, Nicholas Ty, bevestigde vrijdag dat de beschuldigingen aan het adres van Markle worden onderzocht. "Onze taskforce tegen mensenhandel en online seksueel misbruik en uitbuiting van kinderen (OSAEC) in Cebu onderzoekt de zaak momenteel", verklaarde Ty.
De Filipijnse minister van Binnenlandse Zaken, Jonvic Remulla, liet weten dat Meghans halfbroer, die ook Thomas heet, de politie bewijsmateriaal heeft verstrekt. In een reactie aan de krant Daily Mail ontkende Markle de beschuldigingen en noemde hij deze "ziekelijke leugens".
Eerder op de dag liet de vrouw van prins Harry in een verklaring weten "zeer ontdaan" te zijn door de aantijgingen.
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