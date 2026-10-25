ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Franse premier ontvangt maandag scholieren na maand protesteren

Samenleving
door anp
anp251026142 1
Volg ons op Google Nieuws
PARIJS (ANP/AFP) - Na meer dan een maand van protestacties worden vertegenwoordigers van de Franse scholieren maandag om 14.30 uur ontvangen door premier Sébastien Lecornu. Dat melden de organisaties Renouveau lycéen en Les Lycéens!
Volgens bronnen binnen de regering zal Lecornu na de ontmoeting aankondigingen doen met betrekking tot bepaalde eisen van de middelbare scholieren, die al sinds half september met protestacties hun ongenoegen uiten. Het zou onder meer gaan om vervangende docenten, schoolgebouwen, lesuren, klasgroottes en Parcoursup, het Franse systeem voor toelating tot het hoger onderwijs.
Vrijdag had president Emmanuel Macron al laten weten dat de regering maandag maatregelen aankondigt. "De regering lijkt bereid om aan onze eisen tegemoet te komen. We moeten onze acties voortzetten om uit deze opening zoveel mogelijk voordelen voor middelbare scholieren te halen", zei vicevoorzitter Louis Létoublon van Les Lycéens!
loading

POPULAIR NIEUWS

buitenlandse media duiken massaal op ratelband1541665461

Het verhaal wordt steeds gekker: "Emile Ratelband verliet Thailand eind 2025 al richting Laos"

esom3110260462536

Overstappen op inductie om gas te besparen? Bij de gasprijs van nu scheelt koken je maar een tientje per jaar

groenlinks pvda wil af van hogere energiebelasting op gas1702969046

Koude januari op komst? Zoveel gas stook je in die ene maand, en zoveel kost dat bij de gasprijs van nu

putje

Zwarte puntjes in de kitrand van je douche? Dan helpt schrobben vaak niet meer

shutterstock_2716903971

Houtkachel aan om de cv te sparen nu gas zo duur is? Bij een open haard verdwijnt het grootste deel van de warmte door de schoorsteen

shutterstock_2062062080

Bezichtigd, getekend en toch bijna 3000 euro kwijt: zo werkt huurfraude nu

Loading