Franse premier ontvangt maandag scholieren na maand protesteren

PARIJS (ANP/AFP) - Na meer dan een maand van protestacties worden vertegenwoordigers van de Franse scholieren maandag om 14.30 uur ontvangen door premier Sébastien Lecornu. Dat melden de organisaties Renouveau lycéen en Les Lycéens!

Volgens bronnen binnen de regering zal Lecornu na de ontmoeting aankondigingen doen met betrekking tot bepaalde eisen van de middelbare scholieren, die al sinds half september met protestacties hun ongenoegen uiten. Het zou onder meer gaan om vervangende docenten, schoolgebouwen, lesuren, klasgroottes en Parcoursup, het Franse systeem voor toelating tot het hoger onderwijs.

Vrijdag had president Emmanuel Macron al laten weten dat de regering maandag maatregelen aankondigt. "De regering lijkt bereid om aan onze eisen tegemoet te komen. We moeten onze acties voortzetten om uit deze opening zoveel mogelijk voordelen voor middelbare scholieren te halen", zei vicevoorzitter Louis Létoublon van Les Lycéens!