Antonelli met zege in Austin nog dichter bij titel, Verstappen 3e

AUSTIN (ANP) - Kimi Antonelli heeft met de zege in de Grote Prijs van de Verenigde Staten zijn eerste wereldtitel in de Formule 1 voor het grijpen. De Italiaan bleef in zijn Mercedes de Monegask Charles Leclerc in de Ferrari en Max Verstappen in de Red Bull voor en won met grote voorsprong zijn negende Grand Prix.

Met de vierde plaats voor de Brit Lewis Hamilton in de Ferrari en de achtste plaats voor zijn Britse teamgenoot George Russell kan Antonelli zich nog niet de nieuwe wereldkampioen noemen.

Antonelli heeft na de zege 365 punten. Russell staat tweede met 242 punten en Hamilton derde met 241 punten. Er volgen nog vijf races dit seizoen. Max Verstappen staat vierde met 236 punten en kan een wereldtitel van Antonelli niet meer bedreigen.

In de Grote Prijs van Mexico op 1 november krijgt Antonelli een nieuwe mogelijkheid om de jongste wereldkampioen ooit in de Formule 1 te worden.