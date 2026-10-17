ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Franse regering stuurt extra politie naar Marseille

Samenleving
door anp
anp171026097 1
Volg ons op Google Nieuws
MARSEILLE (ANP) - President Emmanuel Macron van Frankrijk heeft beloofd extra politie-eenheden naar Marseille te sturen nu de protesten in de havenstad zijn ontaard in rellen.
Het kwam zaterdag tot meerdere confrontaties met de politie in Marseille. Een groep actievoerders slaagde erin om het stadhuis binnen te dringen. Daar werd een buste van Marianne, het symbool van de Franse republiek, van haar sokkel getrokken. Volgens de Franse nieuwszender BFMTV zijn er 21 arrestaties verricht.
De burgemeester van Marseille, Benoît Payan, die zich eerder had beklaagd over de onderbezetting bij de politiemacht, heeft opgelucht gereageerd op de toezegging vanuit Parijs.
"Vanochtend was er slechts één ME-eenheid voor de hele stad Marseille. Ik wil u eraan herinneren dat Marseille vijf keer zo groot is als Lyon en tweeënhalf keer zo groot als Parijs", aldus de burgemeester tegen het Franse nieuwskanaal. "Ik juich het gebaar van de autoriteiten toe om eindelijk middelen ter beschikking te stellen."
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 486218457

Met deze simpele truc komt je bestek weer als nieuw uit de vaatwasser

177301528 m normal none

Dit zijn de 'stille' kankers, zonder symptomen (en hoe je kanker tijdig ontdekt)

europese gasprijs veert op in aanloop naar koudegolf1704279630

VVD wil nieuwe huizen weer aan het gas, maar voor jouw oude cv-ketel blijft de hybride warmtepomp in 2029 de norm

shutterstock_2702903247

De VVD wil de Lelylijn betalen van jouw pensioen

550x534

Wat Japanse mannen met hun tepels doen om vrouwen te versieren

ff115a41-9d14-4d62-9402-34a781dc43f5

Dit zijn de gevaarlijkste landen ter wereld

Loading