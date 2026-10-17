Franse regering stuurt extra politie naar Marseille

MARSEILLE (ANP) - President Emmanuel Macron van Frankrijk heeft beloofd extra politie-eenheden naar Marseille te sturen nu de protesten in de havenstad zijn ontaard in rellen.

Het kwam zaterdag tot meerdere confrontaties met de politie in Marseille. Een groep actievoerders slaagde erin om het stadhuis binnen te dringen. Daar werd een buste van Marianne, het symbool van de Franse republiek, van haar sokkel getrokken. Volgens de Franse nieuwszender BFMTV zijn er 21 arrestaties verricht.

De burgemeester van Marseille, Benoît Payan, die zich eerder had beklaagd over de onderbezetting bij de politiemacht, heeft opgelucht gereageerd op de toezegging vanuit Parijs.

"Vanochtend was er slechts één ME-eenheid voor de hele stad Marseille. Ik wil u eraan herinneren dat Marseille vijf keer zo groot is als Lyon en tweeënhalf keer zo groot als Parijs", aldus de burgemeester tegen het Franse nieuwskanaal. "Ik juich het gebaar van de autoriteiten toe om eindelijk middelen ter beschikking te stellen."