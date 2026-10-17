Met deze simpele truc komt je bestek weer als nieuw uit de vaatwasser

In de reclames blinkt en schijnt je bestek als nooit tevoren na een rondje in de afwasmachine. Maar in de praktijk ontstaan langzamerhand steeds meer krasjes en verliest het bestek zijn glans. Een propje aluminiumfolie in het bestekbakje doet wonderen. En dit is hoe het werkt:

RVS

Het klinkt ongeloofwaardig, maar het werkt echt. Aluminiumfolie reageert met stoffen uit de vaatwastablet. Door deze chemische reactie verdwijnt de aanslag en glimt je bestek weer als vanouds. Deze truc werkt alleen bij roestvrijstalen (RVS) bestek, maar de meeste besteklades zitten daar vol mee in Nederland.

Tafelzilver