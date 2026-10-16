Gebiedsverbod wijk De Esch Rotterdam met drie maanden verlengd

ROTTERDAM (ANP) - Burgemeester Carola Schouten van Rotterdam heeft het gebiedsverbod voor een deel van de Rotterdamse wijk De Esch met drie maanden verlengd. De maatregel geldt tussen 23.00 uur en 05.00 uur van donderdag tot en met zondag. Tijdens die uren is het verboden gebied voor mensen die er niets te zoeken hebben.

"Gedurende de afgelopen drie maanden is de situatie continu gemonitord en werd door politie het toezicht in het aangewezen gebied verder verscherpt", schrijft Schouten. "Dit heeft ertoe geleid dat de situatie in De Esch aanzienlijk is verbeterd. Dit blijkt onder meer uit het gegeven dat het aantal overlastmeldingen bij zowel politie als gemeente sterk is afgenomen. Ook geven de wijkraad en bewoners aan 's nachts nauwelijks meer overlast te ervaren."

Toch wijst de burgemeester een gedeelte van De Esch opnieuw aan als verboden gebied, tot 23 januari 2027. "Dit doe ik om de aantrekkingskracht van het gebied verder te doen afnemen. Daarnaast wil ik voorkomen dat de situatie na 23 oktober, wanneer het eerste gebiedsverbod afloopt, meteen weer verslechtert. Op de dagen dat het verbod niet van kracht is, zal het gebied door politie en Toezicht en Handhaving nauwlettend in de gaten worden gehouden. Mocht de situatie toch verslechteren als gevolg van deze gedeeltelijke verlenging van het gebiedsverbod, dan neem ik waar nodig aanvullende maatregelen", aldus Schouten.

De maatregel werd ingesteld omdat bewoners last hadden van bezoekers van buiten de wijk, die vooral 's avonds en in de nacht voor overlast zorgden. Al jaren worden de mensen geteisterd door straatraces, ronkende motoren, drugs- en lachgasgebruik, harde muziek en geschreeuw.