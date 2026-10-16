Taiwan wil export AI-chips naar China beperken om handelsdeal VS

TAIPEI (ANP/BLOOMBERG) - Taiwan bereidt strengere controles voor op de export van AI-chips naar China om beter aan te sluiten bij het Amerikaanse beleid. Taipei is van plan AI-servers en geavanceerde halfgeleiders toe te voegen aan een lijst van gecontroleerde goederen. Dat heeft minister van Economische Zaken Kung Ming-hsin verteld aan persbureau Bloomberg.

Zodra de nieuwe maatregelen van kracht worden, wordt het verschepen van aan beperkingen onderworpen AI-hardware naar China volgens hem een strafbaar feit. Hij wilde niet zeggen wanneer de maatregelen worden ingevoerd.

"In de toekomst zullen sommige van onze maatregelen voor gecontroleerde goederen overeenkomen met de Amerikaanse, omdat we nogal wat toezeggingen hebben gedaan", zei hij, wijzend op het handelsakkoord dat de Verenigde Staten en Taiwan eerder dit jaar hebben gesloten.

De VS beperken de verkoop van AI-chips van Nvidia en Advanced Micro Devices (AMD) aan China al langer in een poging zijn technologische voorsprong te beschermen. Desondanks is het Chinese bedrijven gelukt om producten in handen te krijgen via een geavanceerde zwarte markt. Amerikaanse functionarissen hebben beweerd dat de afgelopen jaren voor miljarden dollars aan Nvidia-hardware in China is beland.

Taiwan beschouwt het ongeoorloofd exporteren van AI-chips naar China op dit moment niet als een misdrijf. Als de nieuwe maatregelen ingaan, behoren ze tot de strengste maatregelen van de regering van president Lai Ching-te om de technologische en nationale veiligheidsbelangen van Taiwan te beschermen.