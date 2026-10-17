Het is herfstvakantie, de kinderen zitten achterin en je rijdt naar de Veluwe. Bij de ingang van De Hoge Veluwe ben je ruim €51 kwijt voordat je ook maar één stap in het bos hebt gezet. Een paar kilometer verderop betaal je niets, of alleen voor de parkeerplaats.

Want ook buiten het nationale park is een dagje natuur niet meer altijd gratis. Natuurmonumenten vraagt sinds eind augustus op twee Veluwse parkeerplaatsen geld van bezoekers die geen lid zijn, en er komen nog meer plekken bij. Hieronder zie je wat je waar betaalt en waar je nog gratis kunt wandelen.

Zo kom je aan €51,40

Volgens de tarieven van De Hoge Veluwe zelf betaalt een volwassene vanaf 13 jaar in 2026 €13,85. Een kind van 6 tot 13 jaar kost €6,95 en kinderen onder de 6 mogen gratis naar binnen. Wil je met de auto het park in, dan betaal je daar nog eens €9,80 voor.

Voor twee ouders, twee kinderen van 6 jaar of ouder en een auto kom je zo op €51,40. Vorig jaar was dat nog €49,70: een volwassene betaalde toen €13,40, een kind €6,70 en de auto €9,50. Bij de ingangen kun je alleen pinnen.

Ruim €51 aan de poort, of niets een paar kilometer verderop.

Ook bij Natuurmonumenten betaal je nu voor je auto

Sinds eind augustus betalen niet-leden van Natuurmonumenten voor parkeerplaats Oud Reemst in Otterlo, een startpunt voor Planken Wambuis, en voor de parkeerplaats aan de Oude Kloosterweg in Wolfheze. Het tarief is €2 per uur, met een maximum van €8 per dag. Volgens Natuurmonumenten reken je altijd per heel uur af. Contant betalen kan nergens: je betaalt met je pinpas of via een QR-code. Leden parkeren gratis als ze hun ledenpas scannen.

Volgens Ramona Fredriks van Natuurmonumenten is de maatregel bedoeld om de kosten te dekken. Tegen Omroep Gelderland zei ze dat een lidmaatschap snel de moeite waard is:

Een lidmaatschap is vier euro per maand, dat heb je er al snel uit. - Ramona Fredriks, Natuurmonumenten, tegen Omroep Gelderland

Het blijft niet bij deze twee plekken. Natuurmonumenten schrijft dat de vereniging de komende jaren bij meer natuurgebieden een parkeerbijdrage invoert. Op dezelfde nieuwspagina staat dat dat vanaf eind november ook geldt voor de parkeerplaats van het Deelerwoud aan de Hoenderloseweg in Arnhem. In Wolfheze waarschuwde Dorpsbelang Wolfheze al in juni dat bezoekers hun auto dan bij het Fletcher hotel en aan de Balijeweg kunnen gaan zetten, omdat ze daar gratis parkeren.

Veluwezoom volgt, maar niet in deze vakantie

Bij de Posbank moet je ook gaan betalen, maar nog niet in deze herfstvakantie. Volgens Natuurmonumenten gaat de parkeerbijdrage bij het bezoekerscentrum, Paviljoen de Posbank en De Lappendeken naar verwachting begin 2027 in. Ook daar wordt het €2 per uur met een maximum van €8 per dag. De parkeerplaatsen Rozendaalse Veld en Beekhuizen blijven volgens Omroep Gelderland gratis. In ons stuk Zin in een herfstwandeling? Dit zijn de 6 mooiste dagwandelingen in Nederland lees je welke route we daar aanraden.

Hier betaal je niets

De bossen en heide zelf zijn op veel plekken op de Veluwe nog gewoon vrij toegankelijk. Je moet alleen goed opletten waar je je auto neerzet.

Kootwijkerzand. Volgens Staatsbosbeheer zijn het Kootwijkerzand en het terrein rond Radio Kootwijk het hele jaar vrij toegankelijk. Bij Radio Kootwijk zelf kost parkeren €7,50 per dag. Staatsbosbeheer raadt aan gratis te parkeren in Hoog Buurlo en dan 2,5 kilometer te lopen, ongeveer een half uur.

Volgens Staatsbosbeheer zijn het Kootwijkerzand en het terrein rond Radio Kootwijk het hele jaar vrij toegankelijk. Bij Radio Kootwijk zelf kost parkeren €7,50 per dag. Staatsbosbeheer raadt aan gratis te parkeren in Hoog Buurlo en dan 2,5 kilometer te lopen, ongeveer een half uur. Planken Wambuis. Voor het gebied zelf betaal je geen entree, alleen parkeerplaats Oud Reemst kost nu geld. Op de gebiedspagina van Natuurmonumenten staan ook de parkeerplaatsen aan de Planken Wambuisweg in Ede en aan de Oud Reemsterlaan, en daar staat niet bij dat je moet betalen. Let ter plekke wel op de borden.

Voor het gebied zelf betaal je geen entree, alleen parkeerplaats Oud Reemst kost nu geld. Op de gebiedspagina van Natuurmonumenten staan ook de parkeerplaatsen aan de Planken Wambuisweg in Ede en aan de Oud Reemsterlaan, en daar staat niet bij dat je moet betalen. Let ter plekke wel op de borden. Observatiepost De Elsberg. Vanaf deze heuvel in de Veluwezoom kun je volgens Natuurmonumenten in de schemering edelherten, reeën en wilde zwijnen zien. Volgens Dagjeweg is de toegang gratis. De Schaapsallee richting De Elsberg is sinds 1 juli 2025 dicht: parkeer bij De Plaghak en loop of fiets 3,8 kilometer naar de post.

Op De Elsberg komen de edelherten volgens Natuurmonumenten van half september tot half oktober samen voor de bronst. Die periode loopt nu dus af. De wilde zwijnen, vossen en dassen blijven er ook na de bronst.

Wat je nu kunt doen