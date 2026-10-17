Dit zijn de gevaarlijkste landen ter wereld

Een vakantie draait om ontspannen en ontdekken. Maar op sommige bestemmingen zijn de risico’s zo groot dat zorgeloos reizen nauwelijks mogelijk is. De Global Risk Map 2027 van het Amerikaanse beveiligingsbedrijf Global Guardian brengt die gevaren in kaart. Onder meer Afghanistan, Syrië, Jemen, Soedan en Oekraïne vallen in de zwaarste risicocategorie. Ook Iran krijgt nu het predicaat extreem.

Welke landen zijn het gevaarlijkst?

De kaart is geen ranglijst met één ‘gevaarlijkste land’, maar verdeelt landen en regio’s over vijf risiconiveaus. Tot de gebieden met het hoogste risico behoren onder meer:

Afghanistan

Iran

Oekraïne

Syrië

Jemen

Soedan

Somalië

Myanmar

Haïti

Ook de Gazastrook en delen van de Sahel en Centraal-Afrika vallen in de zwaarste categorie. Het gaat dus niet uitsluitend om complete landen: binnen landsgrenzen kunnen de verschillen groot zijn.

Global Guardian kijkt bovendien naar meer dan oorlog en criminaliteit. Ook terrorisme, politieke onrust, gezondheidszorg, infrastructuur en natuurrampen wegen mee. Daardoor kan een bestemming óók gevaarlijk zijn doordat medische hulp nauwelijks beschikbaar is of de overheid een grote crisis niet aankan.[

Iran en Golfstaten krijgen slechtere beoordeling

Een opvallende verandering is de verslechterde beoordeling van Iran: van ‘hoog’ naar ‘extreem’. Volgens de toelichting die BILD bij de kaart geeft, spelen het conflict met de Verenigde Staten en Israël, economische problemen en watertekorten daarbij een rol.

Bahrein en Koeweit verschuiven van ‘gematigd’ naar ‘hoog’. Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten, Jordanië en Saudi-Arabië komen in de categorie ‘middelgroot risico’. Daarmee raakt de kaart ook aan bekende overstapbestemmingen: Dubai, Abu Dhabi en Doha zijn belangrijke knooppunten voor verre vliegreizen. Dat betekent overigens niet dat een overstap op zichzelf even riskant is als een verblijf elders in die landen.

Ook bekende vakantielanden kennen risico’s

Niet alleen oorlogsgebieden vragen aandacht. Ecuador schuift door escalerend bendegeweld op naar de categorie ‘hoog’. Vooral de havenstad Guayaquil wordt genoemd, een plaats die ook wordt gebruikt als tussenstop op weg naar de Galapagoseilanden. Mexico blijft eveneens een hoogrisicoland, al verschilt de veiligheidssituatie sterk per regio.

Die regionale verschillen zijn belangrijk. In Turkije liggen de bijzonder risicovolle gebieden vooral bij de grenzen met Iran, Irak en Syrië, ver van badplaatsen als Antalya en Bodrum. In Egypte gaat het onder meer om Noord-Sinaï en bepaalde grens- en woestijngebieden. Een onveilige regio maakt dus niet automatisch iedere vakantiebestemming in hetzelfde land even gevaarlijk.

Ook Cuba krijgt een ongunstiger beoordeling. Daar draait het niet om een oorlog, maar om stroomuitval, brandstoftekorten en problemen in de gezondheidszorg: omstandigheden die een reis flink kunnen ontregelen.

Een risicokaart is geen officiële reiswaarschuwing

De Global Risk Map biedt een overzicht van uiteenlopende gevaren, maar blijft een beoordeling van een particulier beveiligingsbedrijf. De kaart voor 2027 is geen garantie voor wat er komend jaar gebeurt en ook geen officiële reiswaarschuwing. Vooral het onderscheid tussen een heel land en een specifieke regio verdient aandacht: een kleur op de wereldkaart vertelt niet het volledige verhaal van een bestemming.