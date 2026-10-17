Stel dat je begin januari bij de pomp staat en een volle tank benzine ineens ruim een tientje meer kost. Dat kan echt gebeuren. Als het Belastingplan 2027 op donderdag 12 november geen meerderheid krijgt in de Tweede Kamer, verdwijnt de korting op de benzineaccijns al op 1 januari.

Tot nu toe ging bijna alle aandacht naar het scenario waarin het plan wél wordt aangenomen. Dan wordt de korting in 2028 kleiner en is ze vanaf 2029 weg. Dat rekenden we uit in Nu al recordprijzen aan de pomp, en vanaf 2028 komt er per liter benzine ruim 27 cent bij: dit kost het jou per volle tank. Toch is dat scenario niet zeker. Volgens het Nederlands Dagblad leek een Kamermeerderheid krap vijf weken voor de stemming nog ver weg. De krant noemde de kans dat het plan de eerste stemronde niet overleeft „reëel”.

Het hogere tarief staat al in de wet

Voor de accijnskorting is geen nieuwe wet nodig om te verdwijnen. Kennisdomein legt uit dat de korting afloopt en dat er in de wet daarom al een hoger bedrag klaarstaat voor 1 januari 2027. Dat bedrag stijgt ook nog mee met de inflatie. Volgens Taxlive komt het reguliere, geïndexeerde tarief uit op €1,02812 per liter.

Het Belastingplan zorgt er juist voor dat de korting een jaar langer blijft. De accijns gaat dan maar licht omhoog, van €0,84469 naar €0,85169 per liter. Volgens Kennisdomein kost die verlenging de staat in 2027 €899 miljoen, zo verwacht het ministerie van Financiën.

Ruim 21 cent per liter, ongeveer €10,70 per tank

Zonder plan ligt het accijnstarief 17,6 cent per liter hoger dan met plan. Daar komt nog iets bij: je betaalt 21 procent btw over de hele pompprijs, en de accijns zit in die prijs. Inclusief btw wordt het verschil daardoor ruim 21 cent per liter. Zo ziet dat er voor een tank van 50 liter uit:

Belastingplan aangenomen: €0,85169 accijns per liter. Volgens Kennisdomein betaal je dan zo'n 42 cent per tank meer dan nu.

Belastingplan weggestemd: €1,02812 accijns per liter. Een volle tank kost dan ongeveer €10,70 meer dan met het plan, en zo'n €11,10 meer dan nu.

Tank je elke week vol? Dan betaal je zonder plan over een heel jaar ruim €550 meer dan met het plan.

Accijns is niet hetzelfde als de pompprijs. In deze rekensom gaan we ervan uit dat de pomphouders de hogere belasting volledig doorrekenen. Ook Autobahn waarschuwde eerder dat een belastingverschil niet automatisch tot op de cent in de prijs aan de pomp terechtkomt.

Tussen het plan en geen plan zit 25 keer zoveel als tussen nu en het plan.

Ook diesel wordt dan duurder

De korting op diesel wordt verlengd via dezelfde wet. Het kabinet nam die verlenging op 9 oktober op in de tweede nota van wijziging. Volgens Taxence wordt de dieselaccijns met het plan €0,55229 per liter in 2027. Zonder verlenging zou dat volgens Rijksoverheid.nl ongeveer €0,67 zijn, schrijft Kennisdomein.

Autobahn rekende in september uit dat dit verschil inclusief btw neerkomt op ongeveer 14,4 cent per liter, als het volledig wordt doorberekend. Voor een tank van 50 liter diesel is dat ruim €7.

Keijzer wil de accijns juist met 17 cent verlagen

Er ligt ook een voorstel dat de andere kant op gaat. Kamerlid Mona Keijzer diende op 24 september een amendement in om de accijns op benzine te verlagen. Op 13 oktober paste ze het aan, zo staat op de site van de Tweede Kamer. Volgens Kennisdomein daalt de benzineaccijns met dit voorstel nog eens met ongeveer 17 cent per liter. Keijzer wil dat betalen met geld dat nu voor Oekraïne en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is bestemd. Daarvoor diende ze aparte amendementen op die begrotingen in.

Ik heb opnieuw een voorstel ingediend voor 17 cent éxtra accijnsverlaging. - Mona Keijzer op X, geciteerd door De Dagelijkse Standaard

Wat zou dat opleveren? Op een tank van 50 liter scheelt 17 cent per liter €8,50 aan accijns. Omdat er over de accijns ook btw wordt betaald, wordt het voordeel aan de pomp nog iets groter. Er zit wel een addertje onder het gras. Een amendement verandert het wetsvoorstel zelf. Als het Belastingplan sneuvelt, gaat de verlaging van Keijzer dus ook niet door. Of er een meerderheid voor haar voorstel is, blijkt pas bij de stemming.

Na 12 november beslist ook de Eerste Kamer

Volgens het schema dat Deloitte publiceerde, behandelt de Tweede Kamer het plan op 4 en 10 november. Op 11 november volgt een brief waarin het kabinet de moties en amendementen beoordeelt. Op 12 november wordt gestemd. Daarna gaat het plan naar de Eerste Kamer, die volgens Kennisdomein half december stemt. Van Lanschot Kempen wijst erop dat de senaat het voorstel alleen kan aannemen of verwerpen. Pas na die stemming staat vast welk tarief er op 1 januari aan de pomp geldt.

Wat je nu kunt doen