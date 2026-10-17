Senaatsverkiezing 'catastrofaal' voor Tsjechische coalitie

PRAAG (ANP/RTR) - De rechtse, eurosceptische partij ANO van premier Andrej Babiš heeft geen enkele senaatszetel weten te bemachtigen bij de verkiezingen. De belangrijkste Tsjechische oppositiepartijen hebben zaterdag de meeste stemmen behaald. Een derde van de zetels in Tsjechiës 'Eerste Kamer' was verkiesbaar.

De verkiezingen waren de eerste grote test voor de partij sinds ze vorig jaar aan de macht kwam en een coalitie vormde met een aantal andere rechtse en uiterst rechtse partijen. Trumpist Babiš noemde het resultaat in een eerste reactie "catastrofaal", al zal de uitslag zijn coalitie vermoedelijk niet ondermijnen. Het parlement blijft het belangrijkste wetgevende orgaan en kan bovendien veto's van de Senaat ongedaan maken.

Sinds haar aantreden heeft Babiš' regering een einde gemaakt aan de directe militaire staatssteun aan Oekraïne in de oorlog met Rusland en heeft ze kritiek geuit op het klimaatbeleid van de Europese Unie.