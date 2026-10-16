Deze week kon je nog in je trui het bos in. Zaterdag begint de herfstvakantie voor Midden en Zuid, en net op dat moment wordt het een stuk koeler. Na dagen van 18 tot 21 graden zakt de temperatuur naar 13 tot 15 graden, en er komt een frisse noordenwind bij. Wil je deze week met de kinderen naar buiten, dan kies je dus beter je dag en neem je een dikkere jas mee.

De vakantie in Midden en Zuid loopt van 17 tot en met 25 oktober. Weeronline maakte op 14 oktober een verwachting voor die week, en het ANP en tientallen regionale media namen die over. De kern: het blijft grotendeels droog, maar warm wordt het niet meer.

Vandaag draait de wind

Vrijdag is de overgangsdag. Donderdag was het volgens Weeronline nog opvallend zacht, met 17 tot plaatselijk 21 graden. Vandaag begint droog, maar volgens RBNieuws trekt er in de loop van de dag een regengebied van west naar oost over het land. In het zuiden en oosten wordt het volgens Weeronline vanmiddag nog 18 tot 20 graden, voordat de regen daar aankomt.

Daarna draait de wind naar het noordwesten, en die brengt veel koelere lucht mee. Aan de kust kan het volgens RBNieuws krachtig tot hard waaien, met uitschieters tot windkracht 7. Vanavond trekt de regen weg en klaart het op.

Het eerste vakantieweekend valt tegen

Zaterdag komt er volgens Weeronline met een matige noordenwind koelere lucht binnen en wordt het niet warmer dan 13 of 14 graden. Vanuit het noorden trekken buien naar het zuiden. Volgens Weerenradar wordt het dit weekend 12 tot 14 graden, met zaterdag buien en zondag in sommige regio's wat regen.

Het is niet echt koud. Maar na zo'n zachte week voelt het wel zo, zeker als je in de wind staat. RBNieuws schrijft dat het zaterdag door de stevige noordenwind fris aanvoelt, bij temperaturen rond 14 graden.

Niet de temperatuur zelf, maar de noordenwind maakt het verschil met deze week.

Dinsdag lijkt de beste wandeldag

Volgens Weeronline is het in de vakantieweek zelf droog najaarsweer, op een enkele bui na. Zon en wolken wisselen elkaar af en het wordt 13 tot 16 graden. Maandag brengt een oostenwind droge lucht mee, met zon en een graad of 14. Dat is normaal voor de tijd van het jaar. Weerenradar verwacht maandag naast zon en wolken wel een enkele bui.

Over dinsdag zijn de verwachtingen het meest positief. Weerenradar noemt dinsdag en een deel van woensdag "fraai herfstweer", met veel zon en maximaal 15 graden. Daarna lopen de bronnen uiteen. Weeronline verwacht de hele week vrijwel droog weer. Volgens de nieuwere verwachting van Weerenradar krijgt lagedruk vanaf woensdagmiddag of donderdag meer invloed en vallen er weer buien, bij zo'n 14 graden.

Wil je een lange wandeling maken, plan die dan liever begin van de week dan aan het eind. Een paar routes zetten we eerder op een rij in ons stuk 'Zin in een herfstwandeling? Dit zijn de 6 mooiste dagwandelingen in Nederland'.

Ga niet te vroeg op pad

Er is één ding om rekening mee te houden: mist. Volgens Weeronline kunnen er vooral na het weekend elke dag mistbanken ontstaan. Bij weinig wind vormt zich die mist makkelijk 's nachts en 's ochtends. Weerenradar verwacht dat het 's nachts hard afkoelt, tot ongeveer 5 graden.

Omdat de zon in deze tijd van het jaar minder krachtig is, kan de mist hardnekkig zijn. - Weeronline, via het ANP

Overdag trekt de mist volgens Weerenradar meestal wel op. Een wandeling die laat in de ochtend of rond het middaguur begint, heeft dus de meeste kans op zon. Ga je met de auto naar het startpunt, houd dan 's ochtends rekening met slecht zicht onderweg.

Wat je nu kunt doen