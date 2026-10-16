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Transavia zoekt jaarlijks 200 miljoen euro aan besparingen

Economie
door anp
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HOOFDDORP (ANP) - Transavia wil jaarlijks 200 miljoen euro besparen met het grootschalig bezuinigingsprogramma dat vorige week bekend werd. Dat heeft de voorzitter van vakbond NVLT deze week tegen het ANP gezegd en is bevestigd door de luchtvaartmaatschappij zelf. De vakbond onderhandelt momenteel met Transavia over de invulling van de bezuinigingen.
Met de besparingen wil Transavia de winst opkrikken en de marge structureel verhogen naar minstens 8 procent. "Om de winstmarge van 8 procent te realiseren is inderdaad een verbetering van 200 miljoen nodig. Dit gaat om zowel kosten besparen als om inkomsten verhogen", zegt een woordvoerster van de luchtvaartmaatschappij.
Voorzitter Piet Visser van vakbond NVLT voor luchtvaarttechnici zegt dat Transavia 6 miljoen euro per jaar wil besparen bij de grondorganisatie. "Best een fors bedrag", vindt hij.
Het is volgens de Transavia-woordvoerster nog niet bekend hoe de plannen er precies uitzien en er zijn nog geen besluiten genomen.
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