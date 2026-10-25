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Hoge opkomst bij vervroegde verkiezingen in Servië

Samenleving
door anp
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BELGRADO (ANP/AFP) - Bij de vervroegde parlementsverkiezingen in Servië had om 13.00 uur al zo'n 35 procent van de kiezers gestemd. Dat was bij de verkiezingen in 2023 op hetzelfde tijdstip circa 21 procent. Er wordt deze zondag een hoge opkomst verwacht.
Servië houdt vervroegd verkiezingen, omdat oud-president Aleksandar Vučić begin september het parlement ontbond. Dat gebeurde na door studenten geleide demonstraties. Die begonnen eind 2024 met acties tegen corruptie, vanwege de dodelijke instorting van een overkapping bij het station in Novi Sad, en richtten zich later op de regering.
Vučić domineert al veertien jaar de Servische politiek. Hij trad af als president omdat hij premier wil worden. Zijn rechts-populistische Servische Progressieve Partij (SNS) heeft de onlangs gevormde Studentenlijst als grootste concurrent. Verschillende oppositiepartijen doen niet mee aan de verkiezingen en roepen hun aanhangers op de studenten te steunen.
De circa 6,4 miljoen kiesgerechtigden kunnen tot 20.00 uur stemmen.
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