Werk je als verpleegkundige in een algemeen ziekenhuis? Dan verdien je sinds 1 augustus meer dan ooit onder de huidige cao. In de hoogste schaal voor verpleegkundigen kom je uit op €4.914 bruto per maand. Wat je na 31 januari 2027 krijgt, weet nog niemand.

Vakbonden en ziekenhuizen beginnen pas op 28 oktober aan het overleg over de volgende cao.

Dit verdien je nu in FWG 45 en FWG 50

Volgens de salaristabel per 1 augustus 2026 verdient een verpleegkundige in FWG 45 ongeveer €3.228 tot €4.346 bruto per maand. In FWG 50 is dat €3.463 tot €4.914. Dat zette Grazia vorige week op een rij, in een stuk dat ook op headliner.nl verscheen. De bedragen gelden voor een werkweek van 36 uur, zonder onregelmatigheidstoeslag, vakantiegeld en eindejaarsuitkering.

In welke schaal je valt, hangt niet automatisch af van je diploma. Mbo- en hbo-verpleegkundigen kunnen allebei in FWG 45 of FWG 50 terechtkomen: je functieomschrijving beslist. Over die indeling zijn de bronnen het niet eens. Dat lieten we eerder zien in Wat verdient een verzorgende of verpleegkundige? Dit is het salaris in Nederland, België en Duitsland.

Met vakantiegeld en eindejaarsuitkering ruim €68.000 per jaar

Bovenop je maandsalaris krijg je 8 procent vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,33 procent. Dan kom je op deze jaarbedragen uit:

€60.668 bruto per jaar aan de top van FWG 45.

€68.597 bruto per jaar aan de top van FWG 50.

Avond-, nacht- en weekenddiensten kunnen daar nog bovenop komen.

De laatste verhoging van deze cao heb je al gehad

De Cao Ziekenhuizen 2025-2027 verhoogde de lonen in vier stappen van 2 procent: op 1 februari 2025, 1 augustus 2025, 1 februari 2026 en 1 augustus 2026. Elke stap wordt berekend over het al verhoogde loon. Volgens vakbond CNV komt het totaal daardoor op 8,24 procent. De stap in augustus leverde aan de top van FWG 45 €85 per maand meer op dan in februari, en aan de top van FWG 50 €96, volgens MijnInschaling.

Na 1 augustus 2026 staat er in de cao geen loonsverhoging meer gepland.

Op 28 oktober begint het overleg

De huidige cao loopt tot en met 31 januari 2027. Hij geldt volgens vakbond FBZ voor ruim 220.000 werknemers in algemene ziekenhuizen en revalidatiecentra. In 2025 noemden CNV en Skipr nog 225.000 werknemers. Volgens Salaristabel.nl is er nog geen nieuwe salaristabel voor 2027.

De FNV stelde op 21 september haar definitieve inzet vast. Die overhandigt de bond op 28 oktober aan de werkgever. Daarna maakt de FNV de inzet ook openbaar. Tot die tijd is dus niet bekend welke loonsverhoging de bond vraagt. De tweede onderhandelingsdag staat gepland op 12 november. CNV wil een akkoord sluiten voordat de huidige cao afloopt.

Aan verpleegkundigen is grote behoefte. Grazia wijst op een verwachting van onderzoeksinstituut Nivel. Als de huidige trends doorzetten, stijgt het tekort aan verpleegkundigen van 5,7 procent in 2023 naar 14,6 procent in 2033.

Vorige keer kwam het akkoord pas na de einddatum

De vorige cao liep af op 1 februari 2025, maar het akkoord kwam later. Het overleg verliep volgens FBZ vanaf het begin moeizaam. Op 7 maart 2025 liep het vast en stelden de bonden een ultimatum, waarna een actiedag voor april werd aangekondigd. Op 26 maart 2025 sloten de bonden en werkgeversvereniging NVZ toch een akkoord. De eerste loonstap ging volgens Skipr met terugwerkende kracht in vanaf 1 februari.

Zo staat het elders in de zorg

De zeven universitaire ziekenhuizen hebben een eigen cao. Daarin gaat het salaris tot en met december 2027 in twee stappen met 7 procent omhoog, meldde beroepsvereniging V&VN. In de ggz is nog geen akkoord. Werkgevers boden begin oktober 3,8 procent, verdeeld over 2027 en 2028. Ook de schalen verschillen per sector. In de ggz loopt FWG 45 volgens Grazia van ongeveer €3.180 tot €4.273, dus lager dan in het ziekenhuis.

Controleer je eigen loonstrook

Leg je functieomschrijving naast je FWG-indeling en kijk op welke trede je zit. Binnen je schaal kun je nog groeien met ervaring, ook als er tijdelijk geen cao-verhoging komt. Vergelijk bij een overstap altijd dezelfde schaal en hetzelfde aantal uren. Een ziekenhuis rekent met 36 uur per week.