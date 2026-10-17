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Hongaarse premier bereid Oekraïens graan door te laten na verzoek

Samenleving
door anp
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BOEDAPEST (ANP/RTR) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft een aantal buurlanden gevraagd om graantransporten over land door te laten, zegt de Hongaarse premier Péter Magyar. Die zegt daarmee akkoord te kunnen gaan.
Zelensky vroeg naast Hongarije hulp aan Polen, Roemenië en Slowakije, aldus Magyar tegenover de Hongaarse RTL. Zolang de graanleveranties alleen Hongaars grondgebied passeren, heeft Magyar naar eigen zeggen geen bezwaar.
Normaal gesproken gaat veel Oekraïens graan over de Zwarte Zee, maar die route is momenteel moeilijk bevaarbaar. Er zijn al verschillende schepen aangevallen, waarbij ook slachtoffers zijn gevallen.
Magyar en Zelensky hebben vrijdag met elkaar gesproken in de marge van de EU-top in Brussel. Dat was voor het eerst. De landen spraken af om de banden te herstellen. Onder de vorige Hongaarse premier Viktor Orbán, die goede banden had met Rusland, waren de banden erg moeizaam. Zelensky deed zijn verzoek tijdens het gesprek in Brussel, aldus Magyar.
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