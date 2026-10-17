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Borghesi wint vierde etappe Eneco Tour, Nooijen behoudt leiding

Sport
door anp
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WIJSTER (ANP) - Wielrenster Letizia Borghesi heeft de vierde etappe van de Eneco Tour op haar naam geschreven. De Italiaanse van AG Insurance - Soudal was op de keien naar de top van de VAM-berg de sterkste en bleef Pfeiffer Georgi (Team Picnic PostNL) voor. Lieke Nooijen werd derde en gaat zondag als klassementsleidster de slotetappe in.
De renster van Visma - Lease a Bike heeft een voorsprong van 38 seconden op landgenote Femke Markus en 39 seconden op Borghesi, die dankzij haar zege een sprong heeft gemaakt.
De etappe over 114,1 kilometer voerde het peloton van het Drentse Hoogeveen naar de finish op de VAM-berg. Daartussen lagen zeven rondes op een lokaal parcours van 13,7 kilometer. De Nederlandse Maud Rijnbeek ging met een voorsprong van ongeveer een halve minuut op Nooijen de laatste ronde in. De 23-jarige renster van VolkerWessels leek op weg naar haar eerste profzege, maar werd op zo'n 2,5 kilometer van de streep ingerekend.
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