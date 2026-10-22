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ICC krijgt mensenrechtenprijs van het Europees Parlement

Samenleving
door anp
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STRAATSBURG (ANP) - Het Europees Parlement heeft donderdag het Internationaal Strafhof (ICC) gekozen als de winnaar van de Sacharovprijs van dit jaar. De mensenrechtenprijs zal in december worden uitgereikt.
De prijs bestaat sinds 1988 en is bedoeld voor mensen of organisaties die zich inzetten voor mensenrechten of democratie. De winnaar van de prijs krijgt 50.000 euro. Eerdere winnaars waren de inmiddels overleden Russische oppositieleider Aleksej Navalny, de bevolking van Oekraïne en de Iraanse vrouwenbeweging Vrouwen, Leven, Vrijheid.
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