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Tour de France Femmes eindigt komend jaar op Puy de Dôme

Sport
door anp
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PARIJS (ANP) - De Tour de France Femmes eindigt komend jaar op de slapende vulkaan Puy de Dôme, zo is bekendgemaakt in Parijs. De finish van de negende en laatste etappe ligt op 7 augustus op de klim met veel wielergeschiedenis in het Centraal Massief. De Puy de Dôme keerde in 2023 terug in de Tour voor mannen na een afwezigheid van 35 jaar.
Het Grand Départ is op 30 juli in het Engelse Leeds, waarna een rit volgt naar Manchester. De tweede etappe gaat van Manchester naar Sheffield, gevolgd door de eerste ploegentijdrit ooit bij de vrouwen in de Tour, die plaatsvindt in de Engelse hoofdstad Londen.
Demi Vollering vierde dit jaar haar tweede eindzege. Ze won ook drie etappes, landgenote Lorena Wiebes twee.
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