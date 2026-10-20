Inspectie kreeg sinds 2016 meldingen over gezinshuis in Spanje

DEN HAAG (ANP) - De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) kreeg sinds 2016 meldingen over de jeugdzorginstelling 'Huize Soria' in Spanje. Dat bevestigt een woordvoerder van de inspectie na berichtgeving van Nieuwsuur. Het gezinshuis kwam in opspraak vanwege de extreme behandelmethodes die er zouden zijn toegepast voordat de instelling begin deze maand haar deuren sloot.

Huize Soria, een instelling voor jongeren met gedragsproblemen, is opgericht door een Nederlands stel. Via Nederlandse jeugdhulporganisaties werden jongeren gedwongen of vrijwillig in het gezinshuis opgenomen. Halverwege september kwamen zorgen over de locatie voor het eerst naar buiten. Aan Nieuwsuur vertellen oud-cliënten dinsdag over de vernederende en vrijheidsbeperkende maatregelen die er plaatsvonden.

Sinds 2016 kreeg de IGJ "over de jaren heen af en toe een melding over de kwaliteit en veiligheid in de zorginstelling", laat een woordvoerder weten. Ondanks die meldingen bleven verschillende jeugdzorgorganisaties toch jongeren naar het huis sturen.