De Tweede Kamer
trekt voor dit jaar 8,7 miljoen euro extra uit voor
wachtgeld. Veel Kamerleden namen na de verkiezingen van oktober 2025
afscheid. Hun uitkering
valt een stuk ruimer uit dan de WW die jij
krijgt als je je baan verliest.
Wachtgeld of WW: zo
groot is het verschil
Een oud-Kamerlid krijgt het eerste jaar 80 procent van zijn salaris
,
daarna 70 procent. Een werknemer krijgt twee maanden 75 procent en
daarna 70 procent, met een plafond.
|Oud-Kamerlid
|Werknemer met WW
|Eerste periode
|80% (eerste jaar)
|75% (eerste 2 maanden)
|Daarna
|70%
|70%
|Hoogste bedrag per maand, begin
|€8.326
|€5.055
|Hoogste bedrag per maand, daarna
|€7.285
|€4.718
|Hoe lang
|even lang als de tijd in de Kamer, minimaal 2 jaar, hooguit 3 jaar en 2 maanden
|1 maand per gewerkt jaar, vanaf jaar 11 een halve maand, hooguit 24 maanden
|Totaal, hooguit
|ruim €289.000
|bijna €114.000
Alle bedragen zijn bruto, zonder vakantiegeld, bij de langste duur en
zonder ander inkomen. Voor het Kamerlid is de basis de
schadeloosstelling, zoals het salaris van een Kamerlid officieel heet,
van €10.407,54 per maand. Voor de werknemer rekent UWV met een maximumdagloon
van €309,91
, zo’n €6.740 per maand. Verdien je meer, dan telt dat
deel niet mee.
Het verschil in duur is nog groter dan het verschil in geld. Na twee
jaar in de Kamer heeft een politicus volgens Parlement.com
recht op
twee jaar wachtgeld. Een werknemer met twee jaar werk krijgt drie
maanden WW. Voor de volle 24 maanden heb je 38 jaar werkervaring nodig,
blijkt uit de rekenregels
van de Rijksoverheid
.
“Tijdens het eerste jaar bedraagt de uitkering 80 procent van het loon”
Zoveel verdienen
Kamerleden en ministers nu
Een Kamerlid verdient sinds deze zomer €10.407,54 bruto per maand,
staat in de Wet
schadeloosstelling leden Tweede Kamer
. Met 8 procent vakantiegeld en
8,3 procent eindejaarsuitkering komt dat op ruim €145.000 per jaar.
Begin juli stond in het
stuk over wat een Kamerlid verdient
nog ruim €141.000: dat was het
bedrag van juli 2024. Het salaris stijgt mee met de cao van ambtenaren
bij Binnenlandse Zaken.
In cijfers
- €211.552 bruto per jaar verdient een minister. Premier Rob Jetten
krijgt hetzelfde. Dat is zo’n €17.629 per maand, vakantiegeld en
eindejaarsuitkering inbegrepen (Rijksoverheid).
- €197.608 bruto per jaar krijgt een staatssecretaris.
- 34 procent extra krijgt de Kamervoorzitter. Een fractievoorzitter
krijgt 1 procent plus 0,3 procent per fractielid, tot 11,5 procent.
- €4.900 per jaar is er voor reizen buiten het woon-werkverkeer, naast
een kostenvergoeding van €3.532,82 per jaar.
Volgens Panorama
kunnen Kamerleden voor het woon-werkverkeer kiezen uit een ov-jaarkaart
eerste klas of een reiskostenvergoeding. Die vergoedingen zijn bedoeld
voor kosten van het werk.
Krijgt een oud-Kamerlid
dat geld zomaar?
Oud-politici moeten solliciteren en nieuwe inkomsten gaan van het
wachtgeld af, schreef minister Uitermark van Binnenlandse Zaken in juni
2025 in antwoord op Kamervragen. Het wachtgeld stopt bij een nieuwe
functie, bij terugkeer in de Kamer of het Europees Parlement en op de
AOW-leeftijd.
Voor ministers en staatssecretarissen geldt hetzelfde percentage,
berekend over hun laatste salaris. Zaten ze korter dan drie maanden op
hun post, dan krijgen ze zes maanden wachtgeld.
Het blijft een flinke post. De kosten van wachtgeld voor oud-politici
werden in tien jaar ruim vijf keer zo hoog, schreef WEL in februari in
het
stuk over de kosten van wachtgeld
. De Kamer verwacht dat meer
vertrekkende en niet herkozen Kamerleden er een beroep op doen.
“Het budget voor de wachtgeldregeling dient verhoogd te worden met € 8,7 mln. in 2026”
Zo check je hoeveel WW
jij zou krijgen
- Tel je gewerkte jaren. Elk jaar tot en met het
tiende levert een maand WW op, elk jaar daarna een halve maand. Je
krijgt minimaal drie maanden.
- Kijk naar je brutoloon. Verdien je meer dan zo’n
€6.740 bruto per maand, dan rekent UWV met dat maximum.
- Reken het uit. De rekenhulp
van UWV geeft een schatting van je eigen uitkering.
- Zoek in je cao naar de private aanvulling. Doet
jouw sector mee aan de PAWW, dan kan je WW-duur aangevuld worden tot 38
maanden. Die aanvulling betaal je zelf, via een kleine inhouding op je
loon.
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