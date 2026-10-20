De Tweede Kamer trekt voor dit jaar 8,7 miljoen euro extra uit voor wachtgeld. Veel Kamerleden namen na de verkiezingen van oktober 2025 afscheid. Hun uitkering valt een stuk ruimer uit dan de WW die jij krijgt als je je baan verliest.

Wachtgeld of WW: zo groot is het verschil

Een oud-Kamerlid krijgt het eerste jaar 80 procent van zijn salaris , daarna 70 procent. Een werknemer krijgt twee maanden 75 procent en daarna 70 procent, met een plafond.

Oud-Kamerlid Werknemer met WW Eerste periode 80% (eerste jaar) 75% (eerste 2 maanden) Daarna 70% 70% Hoogste bedrag per maand, begin €8.326 €5.055 Hoogste bedrag per maand, daarna €7.285 €4.718 Hoe lang even lang als de tijd in de Kamer, minimaal 2 jaar, hooguit 3 jaar en 2 maanden 1 maand per gewerkt jaar, vanaf jaar 11 een halve maand, hooguit 24 maanden Totaal, hooguit ruim €289.000 bijna €114.000

Alle bedragen zijn bruto, zonder vakantiegeld, bij de langste duur en zonder ander inkomen. Voor het Kamerlid is de basis de schadeloosstelling, zoals het salaris van een Kamerlid officieel heet, van €10.407,54 per maand. Voor de werknemer rekent UWV met een maximumdagloon van €309,91 , zo’n €6.740 per maand. Verdien je meer, dan telt dat deel niet mee.

Het verschil in duur is nog groter dan het verschil in geld. Na twee jaar in de Kamer heeft een politicus volgens Parlement.com recht op twee jaar wachtgeld. Een werknemer met twee jaar werk krijgt drie maanden WW. Voor de volle 24 maanden heb je 38 jaar werkervaring nodig, blijkt uit de rekenregels van de Rijksoverheid

“Tijdens het eerste jaar bedraagt de uitkering 80 procent van het loon”

Zoveel verdienen Kamerleden en ministers nu

In cijfers

€211.552 bruto per jaar verdient een minister. Premier Rob Jetten krijgt hetzelfde. Dat is zo’n €17.629 per maand, vakantiegeld en eindejaarsuitkering inbegrepen (Rijksoverheid).

€197.608 bruto per jaar krijgt een staatssecretaris.

34 procent extra krijgt de Kamervoorzitter. Een fractievoorzitter krijgt 1 procent plus 0,3 procent per fractielid, tot 11,5 procent.

€4.900 per jaar is er voor reizen buiten het woon-werkverkeer, naast een kostenvergoeding van €3.532,82 per jaar.

Volgens Panorama kunnen Kamerleden voor het woon-werkverkeer kiezen uit een ov-jaarkaart eerste klas of een reiskostenvergoeding. Die vergoedingen zijn bedoeld voor kosten van het werk.

Krijgt een oud-Kamerlid dat geld zomaar?

Oud-politici moeten solliciteren en nieuwe inkomsten gaan van het wachtgeld af, schreef minister Uitermark van Binnenlandse Zaken in juni 2025 in antwoord op Kamervragen. Het wachtgeld stopt bij een nieuwe functie, bij terugkeer in de Kamer of het Europees Parlement en op de AOW-leeftijd.

Voor ministers en staatssecretarissen geldt hetzelfde percentage, berekend over hun laatste salaris. Zaten ze korter dan drie maanden op hun post, dan krijgen ze zes maanden wachtgeld.

Het blijft een flinke post. De kosten van wachtgeld voor oud-politici werden in tien jaar ruim vijf keer zo hoog, schreef WEL in februari in het stuk over de kosten van wachtgeld . De Kamer verwacht dat meer vertrekkende en niet herkozen Kamerleden er een beroep op doen.

“Het budget voor de wachtgeldregeling dient verhoogd te worden met € 8,7 mln. in 2026”

Zo check je hoeveel WW jij zou krijgen

Tel je gewerkte jaren. Elk jaar tot en met het tiende levert een maand WW op, elk jaar daarna een halve maand. Je krijgt minimaal drie maanden.

Elk jaar tot en met het tiende levert een maand WW op, elk jaar daarna een halve maand. Je krijgt minimaal drie maanden. Kijk naar je brutoloon. Verdien je meer dan zo’n €6.740 bruto per maand, dan rekent UWV met dat maximum.

Verdien je meer dan zo’n €6.740 bruto per maand, dan rekent UWV met dat maximum. Reken het uit. De rekenhulp van UWV geeft een schatting van je eigen uitkering.

De rekenhulp van UWV geeft een schatting van je eigen uitkering. Zoek in je cao naar de private aanvulling. Doet jouw sector mee aan de PAWW, dan kan je WW-duur aangevuld worden tot 38 maanden. Die aanvulling betaal je zelf, via een kleine inhouding op je loon.

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