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Iran roept op tot regionale eenheid in overleg met Saudi-Arabië

Samenleving
door anp
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TEHERAN (ANP/AFP) - De Iraanse president Masoud Pezeshkian heeft opgeroepen tot regionale eenheid tijdens een ontmoeting in Teheran met vertegenwoordigers van Saudi-Arabië, Turkije en Pakistan. De laatste drie landen tekenden recent het defensiepact van Mekka, waarin ze afspraken elkaar te hulp te schieten als een van hen wordt aangevallen.
Pezeshkian spoorde de aanwezigen aan om "samen te staan en een gecoördineerd standpunt in te nemen", staat in een verklaring. De bijeenkomst had als doel de spanningen tussen de partijen in de huidige crisis in de regio te verminderen, aldus het Saudische ministerie van Buitenlandse Zaken.
De Verenigde Staten en Israël vielen in februari Iran aan, waarna dat land de Straat van Hormuz blokkeerde. De oorlog sloeg over waarna ook Saudi-Arabië en de door Iran gesteunde Houthi's in Jemen elkaar begonnen aan te vallen.
Egypte keurde maandag militaire steun aan Riyad goed om de Saudi's te ondersteunen tegen de aanvallen van de Houthi's.
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