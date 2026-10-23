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Kallas: ICC moet onafhankelijk recht kunnen blijven spreken

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Het Internationaal Strafhof (ICC) moet in staat blijven om onafhankelijk, zonder druk of intimidatie, recht te spreken. Dat heeft EU-buitenlandchef Kaja Kallas vrijdag gezegd na een bezoek aan het ICC in Den Haag. De EU gaat de komende zes maanden benutten voor een dialoog met de VS om te voorkomen dat de Amerikaanse president Donald Trump daadwerkelijk sancties tegen het hele hof oplegt, zei Kallas .
De Europese Unie wil het komende halfjaar niet alleen gebruiken om tot een oplossing te komen, maar ook om te onderzoeken wat de EU nog meer kan doen om het hof te ondersteunen, stelt de topdiplomaat op X.
Kallas sprak in de residentie onder anderen met ICC-voorzitter Tomoko Akane. Aan haar heeft de EU-buitenlandchef "de krachtige steun van de EU voor het hof, zijn rechters en hun werkzaamheden" overgebracht.
"De EU-lidstaten nemen de bescherming van het ICC en een wereld die gebaseerd is op het internationaal recht zeer serieus", aldus Kallas op het sociale medium.
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