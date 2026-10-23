Kallas naar ICC om solidariteit te betuigen

BRUSSEL (ANP) - EU-buitenlandchef Kaja Kallas gaat vrijdag naar het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag "om de onwrikbare inzet en solidariteit van de EU jegens het Internationaal Strafhof te onderstrepen", zei een woordvoerder van de Europese Commissie vrijdag. Kallas spreekt onder meer ICC-voorzitter Tomoko Akane en de griffier van het Hof, Osvaldo Zavala Giller.

Het ICC hangt nieuwe sancties van de VS boven het hoofd. Die gaan over een krap half jaar in, kondigde de Amerikaanse president Donald Trump recent aan. De EU wil die zes maanden benutten om tot een diplomatieke oplossing te komen. Dat zal Kallas vrijdag hoogstwaarschijnlijk met het ICC bespreken.

Premier Rob Jetten zei eerder in de Tweede Kamer dat het "zes hele spannende maanden worden waarvan de uitkomst nog ongewis is".

Het Europees Parlement heeft donderdag de Sacharovprijs aan het ICC toegekend. De prijs is bedoeld voor organisaties of mensen die zich inzetten voor mensenrechten of democratie.