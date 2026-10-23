Een rat in de tuin zegt weinig over hoe schoon je bent, maar veel over wat er te halen valt. Ratten zoeken drie dingen: eten, water en een veilige plek voor een nest. Als je die wegneemt, vertrekken ze vanzelf naar een ander adres.

Vergif is daarvoor niet nodig. Je moet vooral een paar gewoontes aanpassen.

Dicht de kleine gaten

Een rat kan door verrassend kleine openingen. Maak gaten en kieren groter dan een halve centimeter dicht met stevig materiaal, zoals staalwol. Ventilatieopeningen dicht je niet af. Zet er een rooster of fijn gaas voor, met mazen van hooguit een centimeter.

Controleer ook de plekken onder de vloer, bij de kruipruimte en rond leidingen. Laat lekken in het riool repareren. Houd een katten- of hondenluik 's avonds gesloten.

Afval gaat in de container

Een vuilniszak naast de container is een open buffet. Gooi zakken altijd direct in de container en sluit de deksel goed. Zet afval pas buiten op de dag dat het wordt opgehaald. Op een balkon of galerij laat je volle zakken niet lang staan.

Spoel ook geen etensresten, olie of vet door de gootsteen of de wc. Daarmee voer je ratten in het riool.

Vogels voeren zonder ratten mee te voeren

Vogelvoer is een van de grootste lokkers. Strooi geen voer op de grond, maar gebruik een voederhuisje of voederbak. Geef liever een kleine hoeveelheid in de ochtend, die meteen opgaat. Ratten worden actief in de schemering. Wat er 's avonds nog ligt, eten zij op.

Gooi geen brood naar eenden in de vijver of het plantsoen. Haal vetbollen en pindasnoeren op tijd weg.

Ruim valfruit en noten op

In de herfst liggen tuinen vol met eten. Raap afgevallen fruit, noten en zaden snel op. Bewaar ook honden-, katten-, kippen- en vogelvoer in goed afsluitbare bakken, ook in de schuur of garage.

Composteer slim

Een composthoop is prima, zolang je er geen gekookte etensresten of brood op gooit. Kies bij voorkeur een afsluitbaar compostvat.

Neem schuilplekken weg

Ratten houden niet van open ruimte. Snoei struiken langs de gevel vooral aan de onderkant. Houd klimplanten ongeveer dertig centimeter vrij van ramen en deuren. Leg haardhout twintig tot dertig centimeter boven de grond. Laat geen rommel, snoeiafval of bouwmateriaal liggen langs muren en schuurtjes.

Maak dierenverblijven ratdicht

Kippenhokken, konijnenhokken en volières zijn aantrekkelijk vanwege het voer. Sluit ze af met fijnmazig gaas. Voer je kippen 's ochtends en niet te veel, zodat er 's nachts niets meer ligt.

Vergeet het water niet

Ook een rat moet drinken. Dek een vijver af met fijnmazig gaas en maak waterbakjes voor dieren 's avonds leeg.

Zie je ondanks alle maatregelen toch ratten? Meld het bij je gemeente. Blijft de overlast aanhouden, schakel dan een professionele plaagdierbeheerser in.

Waarom de rattenoverlast in Brabant toeneemt

In Noord-Brabant groeit de vraag naar rattenbestrijding sterk. Bij vergelijkingsplatform Trustoo steeg het aandeel aanvragen dat over ratten ging van 10 naar 18 procent, blijkt uit een analyse van ruim 4.800 ongediertebestrijdingsaanvragen. Dat wijst op toenemende overlast, maar betekent niet dat het aantal ratten is verdubbeld: de cijfers meten hulpvragen, geen dieren. nltimes

Een belangrijke aanjager is voedsel dat mensen onbedoeld achterlaten. Vuilniszakken naast containers, etensresten op straat en vogelvoer op de grond maken woonwijken aantrekkelijk voor ratten. Geldrop-Mierlo begon daarom de campagne ‘Geef de rat geen reden om te blijven’, met slimme vallen en een oproep aan inwoners om voedselbronnen weg te nemen. omroepbrabant

Nu het kouder wordt, zoeken ratten bovendien warmte in schuurtjes, kruipruimtes en woningen. Bestrijders zien ze steeds vaker in woonwijken en winkelstraten. Alleen vangen is daarom niet genoeg: zolang er eten en beschutting beschikbaar blijven, blijft een buurt aantrekkelijk. Waarom de stijging juist in Brabant zo sterk is, blijkt niet uit de beschikbare cijfers.