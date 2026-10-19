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Keniaanse sekteleider schuldig aan moord op 190 kinderen

Samenleving
door Peter Janssen
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De Keniaanse sekteleider Paul Mackenzie is schuldig bevonden aan de moord op 190 kinderen en een volwassene. Hij zou zijn aanhangers hebben opgeroepen zichzelf en hun kinderen te verhongeren, zodat zij "Jezus konden ontmoeten".
Mackenzie richtte de Good News International Church-sekte in 2003 op, die door de jaren heen heel populair werd. Duizenden mensen volgden zijn preken, waarin hij onder meer zei dat onderwijs en gezondheidszorg slecht waren. Toen de fysieke kerk in 2019 de deuren moest sluiten, verhuisde Mackenzie naar het Shakahola-bos in Kenia en spoorde hij zijn aanhangers aan hem te volgen. Drie jaar geleden werden er lichamen van meer dan vierhonderd mensen gevonden.
Mensen werden naar het bos gelokt met de belofte van betaalbare landbouwgrond, maar troffen er een gewapende militie, meldde de Keniaanse Nationale Commissie voor de Rechten van de Mens (KNCHR) in een rapport. Wie niet wilde vasten, of wie probeerde te ontsnappen, werd gewurgd of doodgeslagen.
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