AEX-index beperkt verlies op negatieve Europese beursdag

AMSTERDAM (ANP) - De stemming op de Europese beurzen was maandag negatief na een weekend met gewelddadige demonstraties in met name Frankrijk. De schade in de Amsterdamse AEX-index viel mee met een min van 0,1 procent, geholpen door stevige plussen van de opgeveerde chipbedrijven Besi, ASML en ASMI. Die volgden op het herstel van Amerikaanse AI-aandelen na de scherpe koersdalingen van vorige week.

Behalve in veel Franse steden gingen afgelopen weekend ook in het Italiaanse Milaan veel mensen de straat op om te protesteren tegen de kosten voor levensonderhoud. Dit liep geregeld uit op rellen, plunderingen en vernielingen. Bij beleggers leven zorgen over de hoge staatsschulden van de landen.

De AEX-index sloot 0,1 procent lager op 1141,38 punten, iets onder het slotrecord van 1142,88 van vrijdag. De MidKap verloor 0,5 procent tot 1057,70 punten. Parijs, Frankfurt en Londen verloren meer dan 1 procent. De hoofdgraadmeter in Milaan leverde 1,6 procent in.

Albert Heijn

Wolters Kluwer was na Besi (3,4 procent) de sterkste stijger in de AEX met een winst van 3,2 procent. De Amerikaanse bank JPMorgan verhoogde het koersdoel voor de informatieleverancier. Ook dsm-firmenich deed het goed met een plus van 2,5 procent. Aandeelhouders van het voedings- en gezondheidsbedrijf gingen akkoord met de benoeming van Richard Ridinger als voorzitter van het toezichthoudend bestuur.

Ahold Delhaize won 0,8 procent. Het moederbedrijf van Albert Heijn maakte maandag bekend aangifte te hebben gedaan van het cyberbeveiligingsincident waar het sinds ruim een week mee te maken heeft. Zondag werd al duidelijk dat komende vrijdag de bezorging van boodschappen wordt hervat. De leveringen aan supermarkten kwamen vorige week alweer op gang.

Air France-KLM

Unilever verloor 1,2 procent. Zakenkrant The Wall Street Journal meldde dat het levensmiddelenconcern maandag nog de verkoop van pleistermerk Welly bekendmaakt.

In de MidKap zakte luchtvaartcombinatie Air France-KLM 1,8 procent na de grote storing bij de elektronische paspoortcontrole op Schiphol afgelopen weekend.