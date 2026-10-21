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Khamenei en Qalibaf bespreken ontwikkelingen VS-oorlog

Samenleving
door anp
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TEHERAN (ANP/RTR/AFP) - De Iraanse opperste leider Mojtaba Khamenei heeft de parlementsvoorzitter Mohammad Bagher Qalibaf ontmoet en de ontwikkelingen in de oorlog met de Verenigde Staten en Israël besproken. Dit meldde de Iraanse staatsomroep IRIB.
Sinds Khamenei op 8 maart is benoemd tot opperbevelhebber, is hij niet meer gezien door Iraniërs. Volgens hooggeplaatste bronnen is hij verminkt in zijn gezicht en heeft hij andere verwondingen opgelopen bij een luchtaanval.
Op 28 februari begon de oorlog tussen de VS en Iran. De Amerikaanse president Donald Trump zei eerder Iran niet aan te vallen tot de tussentijdse verkiezingen in de VS op 3 november. Hoge functionarissen uit Iran zeiden tegen persbureau Reuters dat Teheran vroeg of laat aanvallen vanuit de VS verwacht.
De bronnen zeiden dat Iran de onderhandelingen met de VS opzettelijk heeft gerekt om de Amerikaanse president Donald Trump te verzwakken in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen.
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