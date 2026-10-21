ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rechter in VS legt Meta boete op van 25 miljard dollar om privacy

Economie
door anp
anp211026193 1
Volg ons op Google Nieuws
ALBUQUERQUE (ANP/RTR) - Een rechter in de Amerikaanse staat New Mexico heeft socialemediabedrijf Meta een geldstraf opgelegd van 25 miljard dollar (bijna 22,3 miljard euro) voor het misleiden van Facebook-gebruikers rondom hun privacy. Openbaar aanklagers van de staat beschuldigden Meta ervan gebruikers te hebben voorgelogen over de wijdverbreide toegang die andere partijen hadden tot persoonlijke gegevens.
De zaak vloeit voort uit het schandaal rondom Cambridge Analytica, dat voor politieke campagnes data van tientallen miljoenen gebruikers had verzameld. Het adviesbureau was onder andere betrokken bij de verkiezingscampagne van Donald Trump in 2016.
loading

POPULAIR NIEUWS

Gelukkig volwassen stel rust op bankje in park

Zoveel staatspensioen krijgen een Belg, een Duitser en jij per maand

Hypotheekrenteaftrek

Gepensioneerd met een aflossingsvrije hypotheek? Bij tot 46.000 huishoudens kan de restschuld een probleem worden, zo check je of jij erbij hoort

IMG_5107

Doorwerken na je AOW? In Duitsland verdien je €2.000 per maand belastingvrij, hier halveert je arbeidskorting

shutterstock_2756797851

Meer naar je kinderen, minder naar de fiscus: zo beperk je de erfbelasting

shutterstock_2707678315

Nederland haalt de top tien niet: in deze landen wonen de meeste hoogopgeleiden

Een druk distributiecentrum met schappen vol dozen en een transportbandsysteem dat goederen verplaatst voor de orderafhandeling.

Temu-bestelling na 1 november: zo betaal je €6 in plaats van €30 aan douane

Loading