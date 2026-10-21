Rechter in VS legt Meta boete op van 25 miljard dollar om privacy

ALBUQUERQUE (ANP/RTR) - Een rechter in de Amerikaanse staat New Mexico heeft socialemediabedrijf Meta een geldstraf opgelegd van 25 miljard dollar (bijna 22,3 miljard euro) voor het misleiden van Facebook-gebruikers rondom hun privacy. Openbaar aanklagers van de staat beschuldigden Meta ervan gebruikers te hebben voorgelogen over de wijdverbreide toegang die andere partijen hadden tot persoonlijke gegevens.

De zaak vloeit voort uit het schandaal rondom Cambridge Analytica, dat voor politieke campagnes data van tientallen miljoenen gebruikers had verzameld. Het adviesbureau was onder andere betrokken bij de verkiezingscampagne van Donald Trump in 2016.